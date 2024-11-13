Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VIETTREKKING làm việc tại Lào Cai thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lào Cai: 66 Phan Si Păng, Sa Pa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

1. Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của chứng từ kế toán đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán/ tài chính/ thuế hiện hành, kiểm tra việc tuân thủ quy định thanh toán của công ty

2. Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hằng ngày và định kỳ và cập nhật trên phần mềm Misa

3. Theo dõi, đối chiếu công nợ phải thu, phải trả và các khoản tạm ứng nhân viên

4. In sổ sách và lưu trữ chứng từ kế toán đầy đủ theo quy định

5. Kiểm tra đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp

6. Thực hiện các công việc được giao từ Kế toán trưởng và Ban lãnh đạo

7. Báo cáo theo định kỳ quy định của Công ty hoặc khi được yêu cầu

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán

- Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Đã kinh nghiệm làm lĩnh vực nhà hàng, khách sạn là 1 lợi thế

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán MISA; Các phần mềm Microsoft Office

- Tỉ mỉ, cẩn thận, trung thực, thẳng thắn, chịu được áp lực công việc

- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm

- Một số kỹ năng mềm: có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, quản lý, hoạch định công việc...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VIETTREKKING Thì Được Hưởng Những Gì

1. LƯƠNG CƠ BẢN: 7-10tr/tháng

2. Công việc ổn định; Có cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn

3. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, đoàn kết

4. Nghỉ chủ nhật, nghỉ phép năm và ngày lễ Tết

5. Chế độ BHXH theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VIETTREKKING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin