Tuyển Kế toán Công ty TNHH Novopharm làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty TNHH Novopharm
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Công ty TNHH Novopharm

Kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại Công ty TNHH Novopharm

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Số 109 Lý Thái Tông, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam., Thanh Khê, Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ nhập, xuất, chuyển kho hàng hoá
Thực hiện kiểm kê hàng tuần cùng bộ phận kho và làm báo cáo kiểm kê
Kiểm soát hàng hoá nhập, xuất trong kho
Kiểm tra xử lý các đơn hàng chuyển sang HĐBH trên PMKT
Theo dõi, rà soát và xử lý đơn hàng sau khi gửi cho khách hàng
Tương tác, hỗ trợ sale các vấn đề về đơn hàng
Các báo cáo liên quan đến đơn hàng
Cập nhật bảng giá, cập nhật thông tin khách hàng trên PM
Công việc khác theo phân công của TBP

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học chuyên ngành kế toán Đại học chính quy, có kinh nghiệm 1 năm trở lên vị trí kế toán kho
Chỉ tuyển ứng viên từ 24-30 tuổi, đang sinh sống tại Đà Nẵng
Nhanh nhẹn, cẩn thận
Biết cách sắp xếp công việc, biết lắng nghe và rút kinh nghiệm, tinh thần học hỏi cao

Tại Công ty TNHH Novopharm Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: trao đổi cụ thể khi phỏng vấn. Thu nhập mở theo năng lực và khả năng phát triển.
Được hướng dẫn đào tạo bài bản từ đâu
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, hòa đồng. Nhân viên được tạo điều kiện để học tập và phát triển
Người lao động được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước
Du lịch, team building ...và các hoạt động giải trí khác của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Novopharm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Novopharm

Công ty TNHH Novopharm

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Linh Đàm, Hoàng Liệt

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

