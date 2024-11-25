Tuyển Kế toán Công ty TNHH Novopharm làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Số 109 Lý Thái Tông, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam., Thanh Khê, Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ nhập, xuất, chuyển kho hàng hoá

Thực hiện kiểm kê hàng tuần cùng bộ phận kho và làm báo cáo kiểm kê

Kiểm soát hàng hoá nhập, xuất trong kho

Kiểm tra xử lý các đơn hàng chuyển sang HĐBH trên PMKT

Theo dõi, rà soát và xử lý đơn hàng sau khi gửi cho khách hàng

Tương tác, hỗ trợ sale các vấn đề về đơn hàng

Các báo cáo liên quan đến đơn hàng

Cập nhật bảng giá, cập nhật thông tin khách hàng trên PM

Công việc khác theo phân công của TBP

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học chuyên ngành kế toán Đại học chính quy, có kinh nghiệm 1 năm trở lên vị trí kế toán kho

Chỉ tuyển ứng viên từ 24-30 tuổi, đang sinh sống tại Đà Nẵng

Nhanh nhẹn, cẩn thận

Biết cách sắp xếp công việc, biết lắng nghe và rút kinh nghiệm, tinh thần học hỏi cao

Tại Công ty TNHH Novopharm Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: trao đổi cụ thể khi phỏng vấn. Thu nhập mở theo năng lực và khả năng phát triển.

Được hướng dẫn đào tạo bài bản từ đâu

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, hòa đồng. Nhân viên được tạo điều kiện để học tập và phát triển

Người lao động được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước

Du lịch, team building ...và các hoạt động giải trí khác của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Novopharm

