Tuyển Kế toán Công ty TNHH Novopharm làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại Công ty TNHH Novopharm
- Đà Nẵng: Số 109 Lý Thái Tông, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam., Thanh Khê, Quận Thanh Khê
Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Thực hiện các nghiệp vụ nhập, xuất, chuyển kho hàng hoá
Thực hiện kiểm kê hàng tuần cùng bộ phận kho và làm báo cáo kiểm kê
Kiểm soát hàng hoá nhập, xuất trong kho
Kiểm tra xử lý các đơn hàng chuyển sang HĐBH trên PMKT
Theo dõi, rà soát và xử lý đơn hàng sau khi gửi cho khách hàng
Tương tác, hỗ trợ sale các vấn đề về đơn hàng
Các báo cáo liên quan đến đơn hàng
Cập nhật bảng giá, cập nhật thông tin khách hàng trên PM
Công việc khác theo phân công của TBP
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chỉ tuyển ứng viên từ 24-30 tuổi, đang sinh sống tại Đà Nẵng
Nhanh nhẹn, cẩn thận
Biết cách sắp xếp công việc, biết lắng nghe và rút kinh nghiệm, tinh thần học hỏi cao
Tại Công ty TNHH Novopharm Thì Được Hưởng Những Gì
Được hướng dẫn đào tạo bài bản từ đâu
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, hòa đồng. Nhân viên được tạo điều kiện để học tập và phát triển
Người lao động được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước
Du lịch, team building ...và các hoạt động giải trí khác của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Novopharm
