Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Long An

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH SX BB Dương Vinh Hoa
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: Lô D20
- D26 đường số 3, KCN Hải Sơn, xã Đức Hòa Hạ, Đức Hoà
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Hoạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh liên quan đến xuất nhập hàng, mua hàng, bán hàng,...
Lập các phiếu xuất nhập kho
Kiểm tra, nhập các thông tin hóa đơn vào phần mềm kế toán
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm kế toán ít nhất 3 năm Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán, đặc biệt Lemon ERP Có kinh nghiệm làm việc ở các công ty sản xuất
Có kinh nghiệm làm kế toán ít nhất 3 năm
Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán, đặc biệt Lemon ERP
Có kinh nghiệm làm việc ở các công ty sản xuất
Tại Công ty TNHH SX BB Dương Vinh Hoa Thì Được Hưởng Những Gì
Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn Được tham gia BHXH đầy đủ Được phụ cấp nhà trọ, chuyên cần Có xe đưa rước từ Thành phố Hồ Chí Minh (Quận 6) - Long An
Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Được tham gia BHXH đầy đủ
Được phụ cấp nhà trọ, chuyên cần
Có xe đưa rước từ Thành phố Hồ Chí Minh (Quận 6) - Long An
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX BB Dương Vinh Hoa
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
