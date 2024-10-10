Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Long An

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Lô D20 - D26 đường số 3, KCN Hải Sơn, xã Đức Hòa Hạ, Đức Hoà

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Hoạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh liên quan đến xuất nhập hàng, mua hàng, bán hàng,... Lập các phiếu xuất nhập kho Kiểm tra, nhập các thông tin hóa đơn vào phần mềm kế toán Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm kế toán ít nhất 3 năm Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán, đặc biệt Lemon ERP Có kinh nghiệm làm việc ở các công ty sản xuất

Tại Công ty TNHH SX BB Dương Vinh Hoa Thì Được Hưởng Những Gì

Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn Được tham gia BHXH đầy đủ Được phụ cấp nhà trọ, chuyên cần Có xe đưa rước từ Thành phố Hồ Chí Minh (Quận 6) - Long An

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX BB Dương Vinh Hoa

