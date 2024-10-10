Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Long An

Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Long An

Công ty TNHH SX BB Dương Vinh Hoa
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
Công ty TNHH SX BB Dương Vinh Hoa

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH SX BB Dương Vinh Hoa

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Lô D20

- D26 đường số 3, KCN Hải Sơn, xã Đức Hòa Hạ, Đức Hoà

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Hoạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh liên quan đến xuất nhập hàng, mua hàng, bán hàng,... Lập các phiếu xuất nhập kho Kiểm tra, nhập các thông tin hóa đơn vào phần mềm kế toán Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Hoạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh liên quan đến xuất nhập hàng, mua hàng, bán hàng,...
Lập các phiếu xuất nhập kho
Kiểm tra, nhập các thông tin hóa đơn vào phần mềm kế toán
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm kế toán ít nhất 3 năm Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán, đặc biệt Lemon ERP Có kinh nghiệm làm việc ở các công ty sản xuất
Có kinh nghiệm làm kế toán ít nhất 3 năm
Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán, đặc biệt Lemon ERP
Có kinh nghiệm làm việc ở các công ty sản xuất

Tại Công ty TNHH SX BB Dương Vinh Hoa Thì Được Hưởng Những Gì

Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn Được tham gia BHXH đầy đủ Được phụ cấp nhà trọ, chuyên cần Có xe đưa rước từ Thành phố Hồ Chí Minh (Quận 6) - Long An
Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Được tham gia BHXH đầy đủ
Được phụ cấp nhà trọ, chuyên cần
Có xe đưa rước từ Thành phố Hồ Chí Minh (Quận 6) - Long An

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX BB Dương Vinh Hoa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH SX BB Dương Vinh Hoa

Công ty TNHH SX BB Dương Vinh Hoa

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô D20-D26, Đường Số 3, KCN Hải Sơn, ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ke-toan-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-long-an-job209627
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Center Lab Việt Nam Trung tâm xét nghiệm y khoa
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Cần Thơ
Công ty cổ phần Center Lab Việt Nam Trung tâm xét nghiệm y khoa
Hạn nộp: 03/01/2025
Cần Thơ Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Anh Hoàng Thy
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 18 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công Ty TNHH Anh Hoàng Thy
Hạn nộp: 03/01/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ICONS VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ICONS VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Kỹ Thuật Hạ Tầng AZ
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 7 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH MTV Kỹ Thuật Hạ Tầng AZ
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Innolight
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Công nghệ Innolight
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Maxxus Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Maxxus Việt Nam
Hạn nộp: 02/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 12 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dược Phẩm Tân An
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Dược Phẩm Tân An
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Trang Trí Gỗ Nguyễn Thành
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Trang Trí Gỗ Nguyễn Thành
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHD
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 10 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH PHD
Hạn nộp: 02/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hồ Chí Minh Long An Còn 25 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long
Hạn nộp: 19/09/2025
Long An Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Hạn nộp: 27/09/2025
Long An Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt)
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt)
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Long An Bến Tre Sóc Trăng Kiên Giang Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING
Tuyển System Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Long An Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Long Hậu
Tuyển Business Intelligence Công Ty Cổ Phần Long Hậu làm việc tại Long An thu nhập 15 - 25 USD
Công Ty Cổ Phần Long Hậu
Hạn nộp: 18/09/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghiệp và thiết bị chiếu sáng DUHAL
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần công nghiệp và thiết bị chiếu sáng DUHAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần công nghiệp và thiết bị chiếu sáng DUHAL
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Long An Bến Tre Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Center Lab Việt Nam Trung tâm xét nghiệm y khoa
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Cần Thơ
Công ty cổ phần Center Lab Việt Nam Trung tâm xét nghiệm y khoa
Hạn nộp: 03/01/2025
Cần Thơ Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Anh Hoàng Thy
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 18 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công Ty TNHH Anh Hoàng Thy
Hạn nộp: 03/01/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ICONS VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ICONS VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Kỹ Thuật Hạ Tầng AZ
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 7 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH MTV Kỹ Thuật Hạ Tầng AZ
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Innolight
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Công nghệ Innolight
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Maxxus Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Maxxus Việt Nam
Hạn nộp: 02/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 12 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dược Phẩm Tân An
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Dược Phẩm Tân An
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Trang Trí Gỗ Nguyễn Thành
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Trang Trí Gỗ Nguyễn Thành
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHD
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 10 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH PHD
Hạn nộp: 02/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất