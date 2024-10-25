Tuyển Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp thu nhập 20 - 28 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp thu nhập 20 - 28 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty TNHH Mặt Trời Vàng
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Công ty TNHH Mặt Trời Vàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Mặt Trời Vàng

Mức lương
20 - 28 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 19, Tòa Keangnam, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, HN, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 28 Triệu

• Chịu trách nhiệm theo dõi công nợ nhà thầu; quản lý tài sản toàn công ty.
• Thực hiện đầy đủ và đúng hạn các báo cáo kế toán, kiểm toán và quyết toán của Công ty theo chế độ hiện hành Thực hiện đầy đủ và đúng hạn các báo cáo kế toán, kiểm toán và quyết toán của Công ty theo chế độ hiện hành
• Thống kê và tổng hợp số liệu khi có yêu cầu của cấp trên;
• Đảm bảo tính chính xác, hợp lý, hợp pháp của chứng từ sổ sách kế toán trước Ban lãnh đạo và các cơ quan ban ngành;
• Đảm bảo phần công việc kế toán của Công ty hoạt động liên tục, chính xác và hiệu quả. Số liệu kế toán luôn được cập nhật liên tục, kịp thời;
• Chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả cho công tác tài chính- kế toán của Công ty;
• Thực hiện các công tác, nhiệm vụ phát sinh khác do các cấp quản lý trực tiếp giao.

Với Mức Lương 20 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Trình độ:
• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán – tài chính, kiểm toán;
2.Kỹ năng cần thiết:
• Nắm được các văn bản pháp luật kinh tế, thuế, excel tốt;
• Kỹ năng phân tích, báo cáo, thuyết trình;
• Thành thạo phần mềm kế toán, tin học văn phòng;
• Kỹ năng làm việc nhóm, kết nối dữ liệu.
3. Kinh nghiệm:
• Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương. Ưu tiên đã làm việc cho các công ty có hoạt động: xây dựng, sản xuất, dịch vụ truyền thông
• Ưu tiên đã từng làm cho các công ty có mô hình công ty mẹ công ty con hoặc các công ty đã được niêm yết trên sàn chứng khoán
• Có kinh nghiệm làm quyết toán thuế, và kiểm toán

Tại Công ty TNHH Mặt Trời Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: từ 20 triệu - 28 triệu đồng (tùy theo năng lực)
• Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty, thưởng lễ, tết, nghỉ phép.
• Được đóng BHXH: theo quy định của pháp luật hiện hành, lên chính thức được đóng bảo hiểm sức khỏe theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mặt Trời Vàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Mặt Trời Vàng

Công ty TNHH Mặt Trời Vàng

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Keangnam/Landmark 72, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

