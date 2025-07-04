Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VÀ DỊCH VỤ LONG THÀNH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 28 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VÀ DỊCH VỤ LONG THÀNH VIỆT NAM
- Hà Nội: KCN Quang Minh, Mê Linh, Huyện Mê Linh
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 20 - 28 Triệu
1.Năng lực quy hoạch kho hàng: Bao gồm quy hoạch mặt bằng, vật tư... nhằm đảm bảo bố cục kho hợp lý, nâng cao hiệu quả lưu trữ và lấy hàng.
2.Trên 5 năm kinh nghiệm quản lý đội kho trên 60 người, có kinh nghiệm xây dựng đội ngũ từ con số 0.
3.Có kinh nghiệm quản lý và sử dụng các hệ thống kho như WMS, ERP, SAP..., ưu tiên người từng có kinh nghiệm xây dựng hệ thống từ con số 0 (lập bản thiết kế tổng thể).
4.Có khả năng chủ trì cải tiến quy trình liên kết giữa các bộ phận đầu vào và đầu ra, ưu tiên người đã có thành công thực tế.
5.Trình độ từ cao đẳng trở lên, kỹ năng báo cáo tốt, thành thạo các phần mềm thông dụng như Excel, Word, PowerPoint, Visio...
Với Mức Lương 20 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
biết tiếng Trung,
ưu tiên trình độ từ cao đẳng trở lên.
Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VÀ DỊCH VỤ LONG THÀNH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Theo quy định của pháp luật
Theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VÀ DỊCH VỤ LONG THÀNH VIỆT NAM
