Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VÀ DỊCH VỤ LONG THÀNH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 28 Triệu

1.Năng lực quy hoạch kho hàng: Bao gồm quy hoạch mặt bằng, vật tư... nhằm đảm bảo bố cục kho hợp lý, nâng cao hiệu quả lưu trữ và lấy hàng.

2.Trên 5 năm kinh nghiệm quản lý đội kho trên 60 người, có kinh nghiệm xây dựng đội ngũ từ con số 0.

3.Có kinh nghiệm quản lý và sử dụng các hệ thống kho như WMS, ERP, SAP..., ưu tiên người từng có kinh nghiệm xây dựng hệ thống từ con số 0 (lập bản thiết kế tổng thể).

4.Có khả năng chủ trì cải tiến quy trình liên kết giữa các bộ phận đầu vào và đầu ra, ưu tiên người đã có thành công thực tế.

5.Trình độ từ cao đẳng trở lên, kỹ năng báo cáo tốt, thành thạo các phần mềm thông dụng như Excel, Word, PowerPoint, Visio...