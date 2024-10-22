Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty TNHH True Fruits làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 12 Đường D16 Khu dân cư Hưng Phú, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 9

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tập hợp chứng từ và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào phần mềm kế toán Misa.

- Tập hợp chi phí, tính Giá Thành Sản Phẩm.

- Kiểm tra, rà soát các bút toán, hồ sơ, chứng từ, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tuân thủ nguyên tắc kế toán, thuế, quy định của pháp luật và Công ty.

- Kiểm tra cân đối giữa số liệu kế toán tổng hợp và chi tiết.

- Lập báo cáo thuế hằng tháng.

- Lập báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy định về kế toán, thống kê.

- Kiểm tra, theo dõi, đối chiếu, lập kế hoạch và thực hiện việc thanh quyết toán công nợ phải thu, phải trả.

- Theo dõi TSCĐ, CCDC và các yêu cầu khác từ Ban Giám Đốc.

- Cập nhập các chính sách kế toán, tài chính, thuế và các văn bản pháp lý có liên quan.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên nghành kế toán.

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Có kinh nghiệm tính giá thành.

- Thật thà, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc, chăm chỉ.

- Thành thạo phần mềm Misa, Tin học văn phòng.

- Mức Lương thỏa thuận theo năng lực.

Tại Công ty TNHH True Fruits Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13, Thưởng Lễ - Tết, Tăng lương hàng năm.

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo đúng quy định của luật Lao động và quy định Công ty.

- Được làm việc trong môi trường năng động, có cơ hội học hỏi và khả năng thăng tiến tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH True Fruits

