Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 2 Triệu

Mức lương 18 - 2 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 90 đường số 6, Cityland Park Hills, phường 10, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Với Mức Lương 18 - 2 Triệu

- Dán tem các sản phẩm

- Đóng gói hàng hóa khi có đơn đặt hàng

- Lập báo cáo hàng tháng

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên (Nếu có).

Với Mức Lương 18 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên các trường Cao đẳng/ Đại học

- Có tinh thần tự giác, năng động trong công việc

- Có trách nhiệm với công việc

- Các bạn sẽ chọn 1 trong 2 ca trong ngày để làm việc:

+ Ca sáng: 8h – 12h

+ Ca chiều: 13h30 – 17h30

- Thời gian làm việc tối thiểu:

+ 4h/Ngày

+ 20h/Tuần

+ 80h/Tháng

+ Ngoài ra thời gian làm tối đa 1 tháng là 100h

- Cần báo thời gian làm việc tuần sau cho Nhân Sự và Quản lý kho vào cuối tuần đó.

- Xin nghỉ phải báo với quản lý kho trước 1 tuần.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 22.000 VNĐ/ tiếng

- 1 năm xét duyệt tăng lương/lần (Nếu làm lâu dài)

- Công ty có hỗ trợ mộc nếu bạn là sinh viên đang trong kỳ thực tập

- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO

