Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 2 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO
Mức lương
18 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 90 đường số 6, Cityland Park Hills, phường 10, Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Với Mức Lương 18 - 2 Triệu
- Dán tem các sản phẩm
- Đóng gói hàng hóa khi có đơn đặt hàng
- Lập báo cáo hàng tháng
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên (Nếu có).
Với Mức Lương 18 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên các trường Cao đẳng/ Đại học
- Có tinh thần tự giác, năng động trong công việc
- Có trách nhiệm với công việc
- Các bạn sẽ chọn 1 trong 2 ca trong ngày để làm việc:
+ Ca sáng: 8h – 12h
+ Ca chiều: 13h30 – 17h30
- Thời gian làm việc tối thiểu:
+ 4h/Ngày
+ 20h/Tuần
+ 80h/Tháng
+ Ngoài ra thời gian làm tối đa 1 tháng là 100h
- Cần báo thời gian làm việc tuần sau cho Nhân Sự và Quản lý kho vào cuối tuần đó.
- Xin nghỉ phải báo với quản lý kho trước 1 tuần.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương 22.000 VNĐ/ tiếng
- 1 năm xét duyệt tăng lương/lần (Nếu làm lâu dài)
- Công ty có hỗ trợ mộc nếu bạn là sinh viên đang trong kỳ thực tập
- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
