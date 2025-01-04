Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI SCT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI SCT
- Hồ Chí Minh:
- 21 Trương Hoàng Thanh, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
- Phụ trách lấy giá đầu vào từ hãng tàu, Co-loader và các nhà cung cấp trong nước.
- Cập nhật giá cước vận chuyển đường biển FCL/LCL cho bộ phận kinh doanh.
- Theo dõi, cập nhật giá hợp đồng đi US/ CANADA
- Duy trì và phát triển mối quan hệ với hãng tàu.
- Hỗ trợ và phối hợp với bộ phận OPS/ Sales/ Acc để giải quyết các vấn đề liên quan.
- Xử lý các tình huống phát sinh có liên quan với hãng tàu
- Ítnhất 4 -5năm kinh nghiệm ở vị trítương đương
- Tốt nghiệp cao đẳng các ngành liên quan:XNK, Ngoại thương, Kinh Tế
- Có mối quan hệ với các Shipping line
- Kỹnăng giao tiếp tốt,Tiếng Anh tốt là lợi thế
- Kỹ năng thương lượng & giải quyết vấn đề
- Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực
- Cẩn thận, chăm sóc & hướng đến khách hàng.
Ngành nghề: Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận, Xuất nhập khẩu, Dịch vụ khách hàng
Kinh nghiệm: 3 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
