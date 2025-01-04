Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI SCT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Phụ trách lấy giá đầu vào từ hãng tàu, Co-loader và các nhà cung cấp trong nước.

- Cập nhật giá cước vận chuyển đường biển FCL/LCL cho bộ phận kinh doanh.

- Theo dõi, cập nhật giá hợp đồng đi US/ CANADA

- Duy trì và phát triển mối quan hệ với hãng tàu.

- Hỗ trợ và phối hợp với bộ phận OPS/ Sales/ Acc để giải quyết các vấn đề liên quan.

- Xử lý các tình huống phát sinh có liên quan với hãng tàu

- Ítnhất 4 -5năm kinh nghiệm ở vị trítương đương

- Tốt nghiệp cao đẳng các ngành liên quan:XNK, Ngoại thương, Kinh Tế

- Có mối quan hệ với các Shipping line

- Kỹnăng giao tiếp tốt,Tiếng Anh tốt là lợi thế

- Kỹ năng thương lượng & giải quyết vấn đề

- Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực

- Cẩn thận, chăm sóc & hướng đến khách hàng.

Ngành nghề: Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận, Xuất nhập khẩu, Dịch vụ khách hàng

Kinh nghiệm: 3 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh