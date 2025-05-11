Tuyển Nhân viên kho OPPO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 11 Triệu

• Tiếp nhận và soạn hàng, đóng gói , cân trọng lượng và hoàn tất chứng từ giao hàng theo qui trình.

• Hỗ trợ bàn giao hàng hóa, chất hàng lên xe tải cho đơn vị vận chuyển.

• Sắp xếp hàng hóa và vệ sinh kho, khu vực làm việc sạch sẽ.

• Một số công việc từ cấp trên.

Địa điểm làm việc: Kho Logistics - Lô xố 3, Cụm Công nghiệp Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Thời gian: 9h00 - 18h30 (có tính OT)