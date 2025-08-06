Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KINH DOANH TƯ VẤN ĐẦU TƯ EMERALD PRIORITY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 11 Triệu

Mức lương 7 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 340 Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 11 Triệu

- Tiếp nhận và xử lý yêu cầu khách hàng.

- Tham gia xây dựng và quản lý các kênh thông tin khách hàng có được nội dung mình cần một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

- Liên hệ/chăm sóc khách hàng cũ hậu bán hàng và tìm kiếm khách hàng mới.

- Giữ liên lạc với khách hàng qua các hình thức như Email, điện thoại,...

Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi: 18 - 28 tuổi

- Chịu khó học hỏi, chu đáo, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

- Tác phong chỉn chu.

- Thái độ làm việc chuyên cần, tinh thần làm việc nhóm cao.

- Thời gian làm việc: 8h30 - 18h (THÁNG OFF 4 NGÀY) - nghỉ trưa 1,5h

Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH TƯ VẤN ĐẦU TƯ EMERALD PRIORITY Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ: 7TR - 11TR + THƯỞNG NÓNG + HOA HỒNG

- Chế độ bảo hiểm hợp đồng đầy đủ, thưởng tuần/tháng/năm.

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thu nhập ổn định.

- Phúc lợi hoàn chỉnh: BHXH, nghỉ phép, lương thâm niên, lương tháng 13,...

- Du lịch hàng năm 3-4 lần/năm, đào tạo thường xuyên, gala dinner, sinh nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH TƯ VẤN ĐẦU TƯ EMERALD PRIORITY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin