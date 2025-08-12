Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Miss Terry làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thành Công, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

• Lắp đặt, lập trình, sửa chữa thiết bị (relay, cảm biến, mạch Arduino/ESP32…)

• Thiết kế hoặc cải tiến puzzle điện tử, hiệu ứng ánh sáng, âm thanh…

• Bảo trì hệ thống kỹ thuật, hỗ trợ khi phòng gặp sự cố

• Tham gia các dự án

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Biết sử dụng Arduino, ESP32 hoặc mạch vi điều khiển tương tự

• Biết đấu nối relay, cảm biến, thiết bị điện đơn giản

• Có thể hàn mạch, sửa dây, xử lý lỗi kỹ thuật cơ bản

• Ưu tiên có kinh nghiệm với hệ thống điện nhẹ, âm thanh, đèn LED…

• Thời gian: Linh hoạt, ưu tiên có thể hỗ trợ cuối tuần/khi có sự cố

• Có thể đi công tác ngắn hạn

Tại Công ty TNHH Miss Terry Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập Part Time lên đến 30k/h, freelance lương thỏa thuận theo dự án.

Quyền lợi của nhân viên part-time:

- Nhân viên part-time được tham gia các chuyến du lịch theo chính sách của công ty.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiệt tình hỗ trợ lẫn nhau.

-Cơ hội học thêm các kĩ năng liên quan đến kỹ thuật cơ điện tử, tiếp cận và thực hành với các máy móc hiện đại, tự động hóa

- Ca làm việc được hỗ trợ sắp xếp linh hoạt theo lịch học của bạn trong khả năng của công ty (được thoả thuận khi phỏng vấn)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Miss Terry

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin