Tuyển Giáo viên BSIP SINGAPORE làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 11 Triệu

Mức lương 7 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 7 - 11 Triệu

Chăm sóc, giảng dạy và đảm bảo an toàn cho trẻ theo chương trình giáo dục mầm non của hệ thống.

Quan sát, đánh giá sự phát triển của trẻ và báo cáo định kỳ với phụ huynh.

Phối hợp với giáo viên phụ và ban quản lý để nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giữ gìn môi trường lớp học sạch sẽ, an toàn và thân thiện.

Tham gia các hoạt động ngoại khóa, sự kiện của trường.

Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành Sư phạm Mầm non hoặc các ngành liên quan.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 1 năm trong lĩnh vực mầm non trở lên

Yêu trẻ, kiên nhẫn, sáng tạo và có trách nhiệm trong công việc.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Tại BSIP SINGAPORE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng cô chính: 7tr-10tr (phụ thuộc vào bằng cấp, khả năng và kinh nghiệm giảng dạy)

Lương cứng cô phụ: 6tr - 7,5tr

Thưởng cháu mới: 100k/cháu

Hỗ trợ ăn trưa, thưởng lễ Tết, thưởng hiệu suất công việc.

Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn cùng cố vấn hệ thống từ Singapore.

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

Đóng bảo hiểm xã hội sau 6 tháng

Chế độ miễn giảm học phí cho con GV

Nghỉ phép 1 ngày/tháng, được nghỉ 2 thứ 7/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BSIP SINGAPORE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin