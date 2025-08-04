Tuyển Giáo viên BSIP SINGAPORE làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 11 Triệu

Tuyển Giáo viên BSIP SINGAPORE làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 11 Triệu

BSIP SINGAPORE
Ngày đăng tuyển: 04/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/09/2025
BSIP SINGAPORE

Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại BSIP SINGAPORE

Mức lương
7 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 7 - 11 Triệu

Chăm sóc, giảng dạy và đảm bảo an toàn cho trẻ theo chương trình giáo dục mầm non của hệ thống.
Quan sát, đánh giá sự phát triển của trẻ và báo cáo định kỳ với phụ huynh.
Phối hợp với giáo viên phụ và ban quản lý để nâng cao chất lượng giảng dạy.
Giữ gìn môi trường lớp học sạch sẽ, an toàn và thân thiện.
Tham gia các hoạt động ngoại khóa, sự kiện của trường.

Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành Sư phạm Mầm non hoặc các ngành liên quan.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 1 năm trong lĩnh vực mầm non trở lên
Yêu trẻ, kiên nhẫn, sáng tạo và có trách nhiệm trong công việc.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Tại BSIP SINGAPORE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng cô chính: 7tr-10tr (phụ thuộc vào bằng cấp, khả năng và kinh nghiệm giảng dạy)
Lương cứng cô phụ: 6tr - 7,5tr
Thưởng cháu mới: 100k/cháu
Hỗ trợ ăn trưa, thưởng lễ Tết, thưởng hiệu suất công việc.
Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn cùng cố vấn hệ thống từ Singapore.
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.
Đóng bảo hiểm xã hội sau 6 tháng
Chế độ miễn giảm học phí cho con GV
Nghỉ phép 1 ngày/tháng, được nghỉ 2 thứ 7/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BSIP SINGAPORE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

BSIP SINGAPORE

BSIP SINGAPORE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, nhà số 2, hẻm 1194/141/25 đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

