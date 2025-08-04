Tuyển Giáo viên BSIP SINGAPORE làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại BSIP SINGAPORE
- Hà Nội: Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 7 - 11 Triệu
Chăm sóc, giảng dạy và đảm bảo an toàn cho trẻ theo chương trình giáo dục mầm non của hệ thống.
Quan sát, đánh giá sự phát triển của trẻ và báo cáo định kỳ với phụ huynh.
Phối hợp với giáo viên phụ và ban quản lý để nâng cao chất lượng giảng dạy.
Giữ gìn môi trường lớp học sạch sẽ, an toàn và thân thiện.
Tham gia các hoạt động ngoại khóa, sự kiện của trường.
Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 1 năm trong lĩnh vực mầm non trở lên
Yêu trẻ, kiên nhẫn, sáng tạo và có trách nhiệm trong công việc.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
Tại BSIP SINGAPORE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng cô phụ: 6tr - 7,5tr
Thưởng cháu mới: 100k/cháu
Hỗ trợ ăn trưa, thưởng lễ Tết, thưởng hiệu suất công việc.
Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn cùng cố vấn hệ thống từ Singapore.
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.
Đóng bảo hiểm xã hội sau 6 tháng
Chế độ miễn giảm học phí cho con GV
Nghỉ phép 1 ngày/tháng, được nghỉ 2 thứ 7/tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại BSIP SINGAPORE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
