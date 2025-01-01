Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH OLAM GLOBAL AGRI VIỆT NAM làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Đến 12 Triệu

Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH OLAM GLOBAL AGRI VIỆT NAM làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Đến 12 Triệu

CÔNG TY TNHH OLAM GLOBAL AGRI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/01/2025
CÔNG TY TNHH OLAM GLOBAL AGRI VIỆT NAM

Nhân viên kho

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH OLAM GLOBAL AGRI VIỆT NAM

Mức lương
Đến 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Tháp: TP Sa Đéc

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Đến 12 Triệu

• Quản lý xuất/nhập vật tư kho kỹ thuật
• Thao tác trên phần mền S.A.P nhập xuất phụ tùng (sẽ được đào tạo)
• Theo dõi và cáo tiến độ hồ sơ liên quan phòng kỹ thuật.
• Ghi số liệu và phân tích về hơi/điện/nước/trấu
• Hỗ trợ làm kế hoạch bảo trì máy móc theo ngày/tuần/tháng (sẽ được đào tạo)
• Những công việc khác sẽ được phân công từ quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Đến 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học/Cao Đẳng/Trung cấp
• Chuyên môn: kế toán hoặc quản lý công nghiệp (nhưng không giới hạn các ứng viên chuyên ngành khác có tiềm năng hãy tự tin ứng tuyển)
• Kỹ năng vi tính văn phòng (Word/Excel/Powerpoint)
• Tiếng Anh: đọc/viết soạn thảo email và giao tiếp cơ bản
• Ứng viên có kinh nghiệm hoặc mới ra trường sẽ được đào tạo.

Tại CÔNG TY TNHH OLAM GLOBAL AGRI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương tổng trung bình từ: 8 - 12 triệu/tháng
• Quà cáp các dịp lễ tết.
• Cấp máy tính làm việc
• Sau 2 tháng thử việc đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ.
• Lương tháng 13, thưởng KPI vào cuối năm
• Du lịch công ty hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OLAM GLOBAL AGRI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH OLAM GLOBAL AGRI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH OLAM GLOBAL AGRI VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Cụm công nghiệp Kiến Thành, ấp 3, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kho-thu-nhap-toi-12-trieu-tai-dong-thap-job274235
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO AN
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO AN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO AN
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MENAS
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH MENAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MENAS
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN
Tuyển Nhân viên kho BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận
BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN
Hạn nộp: 26/09/2025
Kiên Giang Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK TRỌNG ĐẠT
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK TRỌNG ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK TRỌNG ĐẠT
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh
Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Bình Phước Đắk Lắk Tiền Giang Đồng Tháp An Giang Sóc Trăng Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Tháp Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC làm việc tại An Giang thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC
Hạn nộp: 30/09/2025
An Giang Bạc Liêu Cần Thơ Đồng Tháp Tiền Giang Vĩnh Long Hậu Giang Bến Tre Sóc Trăng Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TÍN TIẾN
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TÍN TIẾN làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TÍN TIẾN
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Tháp Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 246 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 235 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO AN
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO AN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO AN
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MENAS
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH MENAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MENAS
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN
Tuyển Nhân viên kho BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận
BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN
Hạn nộp: 26/09/2025
Kiên Giang Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK TRỌNG ĐẠT
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK TRỌNG ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK TRỌNG ĐẠT
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh
Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH BIOENERGY GIA HÒA làm việc tại Đồng Tháp thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH BIOENERGY GIA HÒA
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Một Thành Viên Nichirei Suco Việt Nam làm việc tại Tiền Giang thu nhập 6 - 8 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Nichirei Suco Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm