Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH OLAM GLOBAL AGRI VIỆT NAM làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Đến 12 Triệu

Mức lương Đến 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Tháp: TP Sa Đéc

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Đến 12 Triệu

• Quản lý xuất/nhập vật tư kho kỹ thuật

• Thao tác trên phần mền S.A.P nhập xuất phụ tùng (sẽ được đào tạo)

• Theo dõi và cáo tiến độ hồ sơ liên quan phòng kỹ thuật.

• Ghi số liệu và phân tích về hơi/điện/nước/trấu

• Hỗ trợ làm kế hoạch bảo trì máy móc theo ngày/tuần/tháng (sẽ được đào tạo)

• Những công việc khác sẽ được phân công từ quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Đến 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học/Cao Đẳng/Trung cấp

• Chuyên môn: kế toán hoặc quản lý công nghiệp (nhưng không giới hạn các ứng viên chuyên ngành khác có tiềm năng hãy tự tin ứng tuyển)

• Kỹ năng vi tính văn phòng (Word/Excel/Powerpoint)

• Tiếng Anh: đọc/viết soạn thảo email và giao tiếp cơ bản

• Ứng viên có kinh nghiệm hoặc mới ra trường sẽ được đào tạo.

Tại CÔNG TY TNHH OLAM GLOBAL AGRI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương tổng trung bình từ: 8 - 12 triệu/tháng

• Quà cáp các dịp lễ tết.

• Cấp máy tính làm việc

• Sau 2 tháng thử việc đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ.

• Lương tháng 13, thưởng KPI vào cuối năm

• Du lịch công ty hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OLAM GLOBAL AGRI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.