Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH XNK Đại Dương Xanh làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: D9T852, Ấp Tân Lộc A, Xã Tân Dương, Lai Vung

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

- Theo dõi, kiểm soát thống kê số lượng hàng hóa kho thành phẩm/nguyên liệu

- Thực hiện các thủ tục nhập xuất thành phẩm/nguyên liệu theo đúng quy định công ty.

- Tiếp nhận, sắp xếp tổ chức phân loại nhận dạng hàng hóa, bảo quản các sản phẩm đang quản lý theo đúng sơ đồ kho, đạt yêu cầu mỹ quan, vệ sinh công nghiệp, an toàn PCCC.

- Cập nhật số lượng thành phẩm xuất nhập trong ngày.

- Tổng hợp báo cáo nhập xuất tồn hàng tuần, hàng tháng đảm bảo tính chuẩn xác và theo đúng quy định.

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành kinh tế, công nghệ thực phẩm.

- Ưu tiên có kinh nghiệm 1 năm trở lên về kho, ngành lương thực thực phẩm.

- Quản lý kế hoạch và thời gian làm việc tốt.

- Có tư duy tổ chức và khả năng làm việc độc lập, trách nhiệm với công việc.

Tại Công Ty TNHH XNK Đại Dương Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, Thưởng hoàn thành công việc hàng năm.

Thưởng Lễ; Quà Trung thu/ Tết Nguyên đán; Lì xì đầu năm

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Tham gia đầy đủ BHXH (theo quy định Nhà nước).

Chiết khấu khi mua sản phẩm của Công ty.

Chương trình Teambuilding; Year End Party; Noel Party.

Chi phí cơm trả theo tháng

Hỗ trợ chi phí trọ cho Nhân viên ở xa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH XNK Đại Dương Xanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.