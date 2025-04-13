Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH BIOENERGY GIA HÒA làm việc tại Đồng Tháp thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH BIOENERGY GIA HÒA
Ngày đăng tuyển: 13/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/05/2025
Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH BIOENERGY GIA HÒA

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Tháp: 226/4, Ấp Tân Định, Xã Tân Thành, Lai Vung, Huyện Lai Vung

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập kho.
Quản lý hàng hóa, xuất nhập tồn kho.
Phụ trách cập nhật, đối chiếu số liệu nhập hàng, xuất hàng, trả hàng, gửi báo cáo Xuất nhập tồn kho, báo cáo kiểm soát dữ liệu xuất nhập tồn cho các bộ phận liên quan.
Thực hiện các thủ tục, hồ sơ liên quan đến kho hàng.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 22 – 32, ưu tiên Nam.
Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Kỹ năng tin học văn phòng.
Nhiệt tình, tinh thần phối hợp tốt, chịu được áp lực công việc.
Tính cách hoạt bát, nhanh nhẹn, chu đáo, cẩn trọng, chịu khó.

Tại CÔNG TY TNHH BIOENERGY GIA HÒA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận tùy theo kinh nghiệm và năng lực
Hỗ trợ chỗ ở (nếu cần), ăn trưa.
Đóng bảo hiểm theo quy định của Nhà nước, BHTN, BHYT,BHXH
Bảo hiểm tai nạn 24/24 cho nhân viên.
Thưởng lễ, quốc khánh, trung thu, sinh nhật, v.v.
Du lịch hằng năm cùng công ty
Lộ trình thăng tiến và phát triển rõ ràng, phù hợp với năng lực nhân viên.
Quyền lợi cụ thể hơn sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BIOENERGY GIA HÒA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 226/4, Ấp Tân Định, Xã Tân Thành, Huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

