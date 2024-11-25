Tuyển Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng thu nhập 8 - 9.5 triệu Toàn thời gian tại Hà Nam

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: KCN Châu Sơn, TP Phủ Lý

Thường xuyên đánh giá chất lượng sản phẩm từ các bộ phận đưa ra

Phát hiện và loại bỏ/trả lại tất cả các sản phẩm không đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng.

Đo kích thước sản phẩm, kiểm tra chức năng và so sánh sản phẩm cuối cùng với các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn.

Đề xuất cải tiến quy trình sản xuất để đảm bảo hoàn thiện quy trình kiểm soát chất lượng.

Xây dựng tài liệu ghi nhận kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn thành các báo cáo chi tiết và hồ sơ đánh giá hiệu suất.

Giời tính Nam/Nữ, tuổi từ 25 đến 35

+ Có 2 năm kinh nghiệm trong mảng kiểm soát chất lượng

+ Đáp ứng được thời gian đi ca

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và tương trợ lẫn nhau

+ Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao

Đóng BH theo quy chế hiện hành.

+ Nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước.

+ Được xét duyệt tăng lương theo năng lực.

+ Du lịch, nghỉ mát hàng năm

