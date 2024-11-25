Tuyển Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng thu nhập 8 - 9.5 triệu Toàn thời gian tại Hà Nam

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA ĐẠI VIỆT HÀ NAM
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nam: KCN Châu Sơn, TP Phủ Lý
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Thường xuyên đánh giá chất lượng sản phẩm từ các bộ phận đưa ra
Phát hiện và loại bỏ/trả lại tất cả các sản phẩm không đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng.
Đo kích thước sản phẩm, kiểm tra chức năng và so sánh sản phẩm cuối cùng với các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn.
Đề xuất cải tiến quy trình sản xuất để đảm bảo hoàn thiện quy trình kiểm soát chất lượng.
Xây dựng tài liệu ghi nhận kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn thành các báo cáo chi tiết và hồ sơ đánh giá hiệu suất.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giời tính Nam/Nữ, tuổi từ 25 đến 35
+ Có 2 năm kinh nghiệm trong mảng kiểm soát chất lượng
+ Đáp ứng được thời gian đi ca
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA ĐẠI VIỆT HÀ NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và tương trợ lẫn nhau
+ Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao
Đóng BH theo quy chế hiện hành.
+ Nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước.
+ Được xét duyệt tăng lương theo năng lực.
+ Du lịch, nghỉ mát hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA ĐẠI VIỆT HÀ NAM
