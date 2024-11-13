Tuyển Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Định

- Quản lý và kiểm tra chất lượng sản phẩm Gỗ/Wicker từ khi làm mẫu cho đến khi xuất hàng: Kiểm tra chất lượng phôi; chuyền sơn, tinh chế, láp ráp,đóng gói thành phẩm...Đảm bảo sản phẩm được kiểm soát 100% tại các công đoạn.

- Đảm bảo đơn hàng đúng chất lượng theo tiêu chuẩn và yêu cầu của khách hàng.

- Liên hệ với các bộ phận, kết hợp với Xưởng sản xuất để theo dõi chất lượng, yêu cầu kỹ thuật.

- Trả lời khiếu nại về chất lượng cho khách hàng, giám sát việc cải tiến

- Kết hợp với bộ phận sản xuất xử lý dứt điểm các lỗi không phù hợp.

- Báo cáo công việc cho Trưởng phòng Quản lý chất lượng (tiến độ, mẫu, bản vẽ, mẫu màu, hardware..)

- Phối hợp hiệu quả với các phân xưởng, xây dựng các giải pháp kỹ thuật và quản lý nhằm đạt chất lượng.

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn