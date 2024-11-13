Tuyển Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Định

Công ty TNHH Kỹ Nghệ ECO Tech Pro Company
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Kỹ Nghệ ECO Tech Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Định: CCN Phước An, xã Phước An, Tuy Phước

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý và kiểm tra chất lượng sản phẩm Gỗ/Wicker từ khi làm mẫu cho đến khi xuất hàng: Kiểm tra chất lượng phôi; chuyền sơn, tinh chế, láp ráp,đóng gói thành phẩm...Đảm bảo sản phẩm được kiểm soát 100% tại các công đoạn.
- Đảm bảo đơn hàng đúng chất lượng theo tiêu chuẩn và yêu cầu của khách hàng.
- Liên hệ với các bộ phận, kết hợp với Xưởng sản xuất để theo dõi chất lượng, yêu cầu kỹ thuật.
- Trả lời khiếu nại về chất lượng cho khách hàng, giám sát việc cải tiến
- Kết hợp với bộ phận sản xuất xử lý dứt điểm các lỗi không phù hợp.
- Báo cáo công việc cho Trưởng phòng Quản lý chất lượng (tiến độ, mẫu, bản vẽ, mẫu màu, hardware..)
- Phối hợp hiệu quả với các phân xưởng, xây dựng các giải pháp kỹ thuật và quản lý nhằm đạt chất lượng.
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên ngành Kỹ thuật, Công nghệ Cơ khí, Quản lý chất lượng,..
- Độ tuổi: 28 - 45 tuổi.
- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
- Sử dụng thành thạo máy vi tính văn phòng.

Tại Công ty TNHH Kỹ Nghệ ECO Tech Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi như: BHXH, BHYT, BHTN.
- Thưởng lễ, tết, lương tháng 13...
- Làm việc trong môi trường vui vẻ, trẻ trung, thân thiện và được đào tạo, hướng dẫn để nắm bắt công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kỹ Nghệ ECO Tech Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: CCN Phước An, Tuy Phước, Bình Định

