Tuyển Software tester CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMCOLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Audi Hanoi, 8 Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Software tester Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Test chính các dự án công nghệ của công ty

Làm việc với đội lập trình để hoàn thiện sản phẩm theo yêu cầu khách hàng.

Các yêu cầu khác của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

tester biết skill :

Automation experience with Selenium, Appium. ( bắt buộc)

Ưu tiên biết tiếng Nhật .

Tuổi dưới 35.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMCOLAB Thì Được Hưởng Những Gì

Giờ làm việc: 8:30 - 17:30, thứ 2-thứ 6. Nghỉ T7 và CN

Nhận có ứng viên làm parttime sáng hoặc chiều.

Được hưởng chế độ đãi ngộ tốt của công ty khi trở thành nhân viên: Bảo hiểm xã hội, gửi xe, máy tính hiện đại, du lịch công ty hàng năm,...

Lương nhận trước mùng 10 hằng tháng.

Tham gia teambuilding / du lịch, các hoạt động theo tháng , quý của công ty.

Cơ hội thăng tiến cao, review lương 6 tháng /lần.

Nơi làm việc sáng tạo, hiện đại và cởi mở, môi trường trẻ 9-10x

Đào tạo liên tục và chuyên nghiệp để phát huy hết khả năng của bản thân

Công ty hỗ trợ máy tính và gửi xe, công cụ test

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMCOLAB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin