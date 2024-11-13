Tuyển Software tester CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMCOLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software tester Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMCOLAB
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Audi Hanoi, 8 Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Software tester Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Test chính các dự án công nghệ của công ty
Làm việc với đội lập trình để hoàn thiện sản phẩm theo yêu cầu khách hàng.
Các yêu cầu khác của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
tester biết skill :
Automation experience with Selenium, Appium. ( bắt buộc)
Ưu tiên biết tiếng Nhật .
Tuổi dưới 35.
Automation experience with Selenium, Appium. ( bắt buộc)
Ưu tiên biết tiếng Nhật .
Tuổi dưới 35.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMCOLAB Thì Được Hưởng Những Gì
Giờ làm việc: 8:30 - 17:30, thứ 2-thứ 6. Nghỉ T7 và CN
Nhận có ứng viên làm parttime sáng hoặc chiều.
Được hưởng chế độ đãi ngộ tốt của công ty khi trở thành nhân viên: Bảo hiểm xã hội, gửi xe, máy tính hiện đại, du lịch công ty hàng năm,...
Lương nhận trước mùng 10 hằng tháng.
Tham gia teambuilding / du lịch, các hoạt động theo tháng , quý của công ty.
Cơ hội thăng tiến cao, review lương 6 tháng /lần.
Nơi làm việc sáng tạo, hiện đại và cởi mở, môi trường trẻ 9-10x
Đào tạo liên tục và chuyên nghiệp để phát huy hết khả năng của bản thân
Công ty hỗ trợ máy tính và gửi xe, công cụ test
Nhận có ứng viên làm parttime sáng hoặc chiều.
Được hưởng chế độ đãi ngộ tốt của công ty khi trở thành nhân viên: Bảo hiểm xã hội, gửi xe, máy tính hiện đại, du lịch công ty hàng năm,...
Lương nhận trước mùng 10 hằng tháng.
Tham gia teambuilding / du lịch, các hoạt động theo tháng , quý của công ty.
Cơ hội thăng tiến cao, review lương 6 tháng /lần.
Nơi làm việc sáng tạo, hiện đại và cởi mở, môi trường trẻ 9-10x
Đào tạo liên tục và chuyên nghiệp để phát huy hết khả năng của bản thân
Công ty hỗ trợ máy tính và gửi xe, công cụ test
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMCOLAB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI