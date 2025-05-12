Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN RJK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 100 Triệu

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN RJK
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/06/2025
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN RJK

Nhân viên kinh doanh bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh bất động sản Tại CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN RJK

Mức lương
20 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 42, đường số 15, KĐT Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh bất động sản Với Mức Lương 20 - 100 Triệu

Tư vấn và chăm sóc khách hàng có nhu cầu mua, bán, thuê hoặc đầu tư bất động sản trên nguồn data có sẵn của công ty
Giới thiệu và tư vấn các sản phẩm bất động sản của công ty (nhà phố, căn hộ, đất nền, dự án...).
Dẫn khách đi xem sản phẩm thực tế, thuyết phục và hỗ trợ khách hàng chốt giao dịch.
Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm qua các kênh online/offline.
Thực hiện các thủ tục liên quan đến giao dịch, hợp đồng, thanh toán theo quy định của công ty.
Cập nhật thông tin thị trường, đối thủ và xu hướng khách hàng để đề xuất phương án kinh doanh hiệu quả.
Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, từ 18 - 40 tuổi, nhanh nhẹn, nhiệt tình, đam mê kinh doanh
Không yêu cầu về bằng cấp chuyên môn
Chấp nhận sinh viên mới ra trường, thực tập sinh, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Có kinh nghiệm trong ngành BĐS là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN RJK Thì Được Hưởng Những Gì

- Đảm bảo Mức thu nhập không giới hạn = Lương cơ bản + trợ cấp + % hoa hồng khi đạt chỉ tiêu doanh thu.
- Lương nhân viên chính thức: từ 6 đến 20 Triệu/tháng + trợ cấp + hoa hồng + thưởng nóng.
Thưởng nóng hàng tháng nếu đạt doanh số hàng đầu và vượt doanh số trong tháng.
Lương tháng thứ 13 và thưởng năm.
- Môi trường thân thiện
- Du lịch trong và ngoài nước
- Sẵn sàng đào tạo khi chưa có kinh nghiệm (đào tạo thực tế không qua bài vở, lý thuyết)
- Cấp quản lý và ban lãnh đạo thân thiện
- Sẵn sàng lắng nghe ý kiến nhân viên
- Duyệt ngay các kế hoạch chi phí MKT hợp lý
- Cơ hội thăng tiến cao:
Cơ hội lên trưởng nhóm, trưởng phòng, Giám đốc các Chi nhánh.
Được tham gia các phong trào, hoạt động văn nghệ, thể thao tổ chức định kỳ của Công ty, tổ chức đi dã ngoại du lịch.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN khi trở thành nhân viên chính thức.
Có chế độ đào tạo thường xuyên và hỗ trợ nhân viên tốt nhất cùng nhiều cơ hội thăng tiến cao trong công việc.
Đào tạo chuyên nghiệp từ đầu cho nhân viên chưa có kinh nghiệm về BĐS, không áp doanh số cho nhân viên mới
Được hưởng các chế độ phúc lợi xã hội theo quy định của nhà nước.
- Hỗ trợ nhân viên
Hỗ trợ toàn bộ chi phí quảng cáo, Marketing, tờ rơi, băng rôn, đăng mạng...
Được liên kết và tiếp cận kho dữ liệu nhà bán khổng lồ có sẵn từ 2011 đến thời điểm hiện tại.
Được tiếp cận và chăm sóc khoảng 1000 khách hàng đang có nhu cầu mua sản phẩm đang phân phối
- Hỗ trợ chốt hợp đồng cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN RJK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN RJK

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN RJK

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 42 Đường 15, Khu nhà ở Vạn Phúc 1, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

