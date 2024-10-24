Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: Thôn Định An, Đức Trọng

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tìm kiếm Khách hàng mới và chăm sóc Khách hàng cũ về mảng rau củ quả; Liên hệ Khách hàng kế kết hợp đồng, tạo code; Theo dõi công nợ và xử lý vấn đề phát sinh với Khách hàng; Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi Phỏng vấn;

Tìm kiếm Khách hàng mới và chăm sóc Khách hàng cũ về mảng rau củ quả;

Liên hệ Khách hàng kế kết hợp đồng, tạo code;

Theo dõi công nợ và xử lý vấn đề phát sinh với Khách hàng;

Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi Phỏng vấn;

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo; Tốt nghiệp hệ Đại học các ngành; Chịu khó, nhiệt huyết

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo;

Tốt nghiệp hệ Đại học các ngành;

Chịu khó, nhiệt huyết

Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Cơ Bản từ 8.5 – 9 triệu, hỗ trợ cơm trưa; Ký hợp đồng chính thức 1 năm, ngay sau khi phỏng vấn đạt; Hưởng 100% lương và đóng bảo hiểm ngay trong thời gian thử việc; Hỗ trợ 20 triệu VNĐ / năm chi phí khám chữa bệnh hiểm nghèo; Hỗ trợ đi công tác bằng xe ô tô của công ty nếu có đi công tác ( trừ trường hợp nhân viên thị trường ); Chính sách tăng lương 10% - 30% / năm, phụ thuộc mức độ hoàn thành công việc; Đảm bảo môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp và cam kết thực hiện đúng Luật Lao Động hiện hành cùng các chính sách phúc lợi khác của Công Ty;

Lương Cơ Bản từ 8.5 – 9 triệu, hỗ trợ cơm trưa;

Ký hợp đồng chính thức 1 năm, ngay sau khi phỏng vấn đạt;

Hưởng 100% lương và đóng bảo hiểm ngay trong thời gian thử việc;

Hỗ trợ 20 triệu VNĐ / năm chi phí khám chữa bệnh hiểm nghèo;

Hỗ trợ đi công tác bằng xe ô tô của công ty nếu có đi công tác ( trừ trường hợp nhân viên thị trường );

Chính sách tăng lương 10% - 30% / năm, phụ thuộc mức độ hoàn thành công việc;

Đảm bảo môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp và cam kết thực hiện đúng Luật Lao Động hiện hành cùng các chính sách phúc lợi khác của Công Ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin