Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng TNHH Vương Phúc Nguyên làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 1194/19 Lê Chí Dân, Phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Môt, Bình Dương, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

-Đi thị trường, tiếp xúc khách hàng và hỗ trợ các sự kiện bán hàng.

-Chăm sóc khách hàng: Tiếp nhận phản hồi của khách và xử lý phản hồi

-Giải quyết khiếu nại khách hàng, ghi nhận hồ sơ

-Xử lý tình huống nhanh nhạy, khéo léo

-Báo cáo, ghi chép công việc hàng ngày, gởi lên cấp trên theo yêu cầu công việc.

-Cung cấp, giới thiệu, tư vấn chính xác các chủng loại, tính năng sản phẩm của công ty.

- Thuyết phục, hướng khách hàng mua và sử dụng sản phẩm công ty.

- Cung cấp báo giá, chính sách giá, khuyến mãi của công ty đến khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đi làm đúng giờ theo quy định, di chuyển đúng khu vực bán hàng theo yêu cầu của cấp trên.

Chăm sóc, duy trì mạng lưới khách hàng.

Giải quyết các vấn đề, vướng mắc của khách hàng để luôn đảm bảo được sự tin cậy, hài lòng của khách hàng.

Cam kết bảo mật thông tin: thông tin khách hàng, doanh thu bán hàng bí mật kinh doanh như chính sách giá, khuyến mãi sản phẩm, chương trình đào tạo và quản lý,...

Tại TNHH Vương Phúc Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo tiêu chuẩn công ty.

Lương được tính theo doanh số bán hàng, từ 8-15 triệu

Du lịch tham quan, nghỉ mát hàng năm, tạo điều kiện nâng cao tinh thần đoàn kết của toàn công ty.

Tăng lương định kỳ

Thưởng cuối năm.

Phụ cấp thâm niên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH Vương Phúc Nguyên

