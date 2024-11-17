Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH TM ĐẮC HƯNG làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TM ĐẮC HƯNG
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH TM ĐẮC HƯNG

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH TM ĐẮC HƯNG

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk: Số 86 Trần Phú, Phường 2, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam, Bảo Lộc

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Đi thị trường bán hàng tiêu dùng (ariel, downy, dầu gội...) kênh tạp hóa, chợ
Lên đơn, chăm sóc khách hàng.
Bán hàng đạt chỉ tiêu doanh số, không cần chở hàng đi bán
Xây dựng các yếu tố nền tảng đạt trọng tâm tháng và xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng.
Thực hiện tốt các chương trình khuyến mãi và các chương trình khác nhằm đạt mục tiêu kinh doanh trên.
Báo cáo trực tiếp cho giám sát bán hàng khi có yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu bằng cấp, kinh nghiệm
Chăm chỉ, trung thực, chịu khó.
Có trách nhiệm với công việc
Năng động, nhanh nhẹn, nhiệt tình
Có xe máy.

Tại CÔNG TY TNHH TM ĐẮC HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10-15tr (lương cứng + xăng xe > 8tr)
Đầy đủ chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, Lễ, Tết, chủ nhật
Lương tháng 13, làm việc giờ hành chính
Có cơ hội thăng tiến nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM ĐẮC HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TM ĐẮC HƯNG

CÔNG TY TNHH TM ĐẮC HƯNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 226A Lê Thánh Tôn, P Ia Kring, TP Pleiku, Gia Lai

