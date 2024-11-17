Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH TM ĐẮC HƯNG làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: Số 86 Trần Phú, Phường 2, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam, Bảo Lộc

Mô Tả Công Việc

Đi thị trường bán hàng tiêu dùng (ariel, downy, dầu gội...) kênh tạp hóa, chợ

Lên đơn, chăm sóc khách hàng.

Bán hàng đạt chỉ tiêu doanh số, không cần chở hàng đi bán

Xây dựng các yếu tố nền tảng đạt trọng tâm tháng và xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng.

Thực hiện tốt các chương trình khuyến mãi và các chương trình khác nhằm đạt mục tiêu kinh doanh trên.

Báo cáo trực tiếp cho giám sát bán hàng khi có yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu bằng cấp, kinh nghiệm

Chăm chỉ, trung thực, chịu khó.

Có trách nhiệm với công việc

Năng động, nhanh nhẹn, nhiệt tình

Có xe máy.

Tại CÔNG TY TNHH TM ĐẮC HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10-15tr (lương cứng + xăng xe > 8tr)

Đầy đủ chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, Lễ, Tết, chủ nhật

Lương tháng 13, làm việc giờ hành chính

Có cơ hội thăng tiến nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM ĐẮC HƯNG

