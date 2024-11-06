Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CÔNG TY TNHH BBQ HOME VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH BBQ HOME VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
CÔNG TY TNHH BBQ HOME VIỆT NAM

Thiết kế và Kiến trúc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại CÔNG TY TNHH BBQ HOME VIỆT NAM

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 01, TT03, KĐT Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Liên hệ với khách hàng tiềm năng có sẵn và chủ động tìm kiếm thêm khách hàng bên ngoài để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty.
- Thiết lập lịch làm việc, gặp gỡ đàm phán trực tiếp với doanh nghiệp, Cá nhân
- Đàm phán, thuyết phục khách sử dụng sản phẩm, dịch vụ của công ty.
- Demo, thuyết trình, hướng dẫn khách hàng dùng thử sản phẩm.
- Đàm phán, thương lượng, xúc tiến và thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng.
- Thực hiện KPI về doanh số và công việc do Trưởng phòng đưa ra.
- Báo cáo hàng tuần đến Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên có kinh nghiệm ít nhất 2 năm vị trí kinh doanh sản phẩm tiêu dùng. (FMCG_B2B).
- Không ngại khó, giao lưu gặp gỡ khách hàng (Khách hàng tầm trung -> cao cấp)
- Có kỹ năng bán hàng, kỹ năng đàm phán,
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Kỹ năng quản lý thời gian tốt.
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc.
- Chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm và trung thực.
- Có tinh thần sẵn sàng làm việc và tự học hỏi.
- Đạo đức kinh doanh, chính trực .

Tại CÔNG TY TNHH BBQ HOME VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Lương cứng 8 Triệu => Upto 20 triệu (Lương cứng + hoa hồng + target).
- Thu nhập cao theo kết quả hoàn thành công việc
- Giờ làm việc 9h00 – 18h00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (Thứ 7, CN nghỉ).
- Chế độ nghỉ lễ hằng năm theo luật lao động.
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp.
- Cơ hội tạo dựng mạng lưới giao tiếp cá nhân mở rộng trên nhiều lĩnh vực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BBQ HOME VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BBQ HOME VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH BBQ HOME VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 01 – TT03 Biệt thự Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

