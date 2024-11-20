Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Kiểm Định Xây Dựng NAD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 193/6/20 Đường số 20 - Phường 5 - Quận Gò Vấp - TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm tra dự toán, lập dự toán cho các Công trình ... và các công việc khác theo sự phân công công việc của công ty.

- Địa điểm làm việc: TPHCM

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại Học trở lên; ưu tiên có các chứng chỉ hành nghề, chứng nhận đào tạo;

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 03 năm; Có kinh nghiệm lập dự toán, thực hiện công tác tư vấn đấu thầu các dự án có nguồn vốn ngân sách

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm chuyên ngành;

- Kỹ năng giao tiếp, làm việc tập thể tốt;

- Cẩn thận, chỉn chu, tỉ mỉ, chịu khó, ham học hỏi;

- Trung thực, cẩn thận, năng động, có tính trách nhiệm, đáp ứng đúng tiến độ yêu cầu trong công việc;

Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Kiểm Định Xây Dựng NAD Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10 - 12 triệu

- Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp và các bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo quy định Nhà nước;

- Tăng lương mỗi năm/lần. Lương thưởng theo năng lực làm việc, và vào các dịp lễ tết;

- Nghỉ mát, nghỉ phép hàng năm;

- Hỗ trợ chi phí học tập, đào tạo nâng cao trình độ;

- Hỗ trợ chi phí đào tạo thi lấy chứng chỉ hành nghề;

- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện;

- Tham gia các hoạt động thể thao, vui chơi hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Kiểm Định Xây Dựng NAD

