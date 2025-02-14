Tuyển Nhân viên kinh doanh Văn Phòng Đại Diện Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Chuyển Phát Nhanh Netpost Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Văn Phòng Đại Diện Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Chuyển Phát Nhanh Netpost Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Văn Phòng Đại Diện Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Chuyển Phát Nhanh Netpost Việt Nam

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 235 Lý Thường Kiệt, P. 6, Q. Tân Bình, TP.HCM, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

+ Tự lên kế hoạch Sale của cá nhân dựa theo nhiệm vụ của cả đội.
+ Tham gia vào quá trình đánh giá, phân loại và tìm kiếm DATA khách hàng mục tiêu tiềm năng bằng mọi kênh
ONLINE, OFFLINE.
+ Tiếp cận thị trường khách hàng mục tiêu bằng bất cứ phương pháp nào có thể.
+ Tiếp xúc, tư vấn, báo giá tới khách hàng qua mọi kênh.
+ Lập hợp đồng
+ Tham gia, phối hợp cùng TEAM khác trực tiếp theo dõi, phục vụ, chăm sóc, giải quyết khiếu nại cho khách hàng
sau khi ký hợp đồng.
+ Đề xuất các giải pháp để giữ khách và quản trị mối quan hệ khách hàng.
+ Tham gia thu thập ý kiến khách hàng để cùng cải tiến, thay đổi dịch vụ hướng tới Khách hàng.
+ Làm báo cáo công việc theo quy định.
Thu nhập gồm:
- Lương cơ bản: 10-15 triệu
- Lương doanh thu: Cụ theo KPI
- Thưởng nóng: Vượt chỉ tiêu, Khách hàng VIP
- Thưởng phúc lợi: Nhân viên gắn bó, đạt thành tích tốt theo hiệu quả công việc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng:
+ Tự học, tự đào tạo.
+ Giao tiếp.
+ Đàm phán, thuyết phục.
+ Giải quyết mâu thuẫn.
+ Giao tiếp được bằng ngoại ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Trung Nhật Hàn là lợi thế về thu nhập
- Thái độ:
+ Sẵn lòng hợp tác, học hỏi.
+ Tích cực, luôn sẵn sàng để thay đổi, thích nghi.
+ Nhiệt huyết.

Tại Văn Phòng Đại Diện Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Chuyển Phát Nhanh Netpost Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng nóng: Đạt thành tích xuất sắc trong công việc.
- Hưởng chế độ: Hưởng đầy đủ chế độ đào tạo, BHXH, BHYT, BHTN, Lễ, Tết, sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, du lịch, thưởng lương Tháng 13,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Văn Phòng Đại Diện Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Chuyển Phát Nhanh Netpost Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Văn Phòng Đại Diện Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Chuyển Phát Nhanh Netpost Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 403 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

