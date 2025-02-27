Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thanh Thùy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thanh Thùy
- Hồ Chí Minh:
- 1608/3A Quốc lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Chăm sóc khách hàng có sẵn, giữ mối quan hệ tốt với khách hàng của Công ty, xử lý khiếu nại về sản phẩm và dịch vụ.
Có thể di chuyển tới các showroom, cửa hàng, văn phòng khách hàng để thăm hỏi, chăm sóc khách hàng.
Hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan bán hàng, mẫu mã, sản phẩm, trưng bày hàng hóa.
Sắp xếp, trưng bày, vệ sinh catalogue theo quy định.
Tư vấn thông tin sản phẩm cho khách hàng.
Làm phiếu giao hàng và theo dõi đơn hàng cho khách hàng.
Chi tiết hơn sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Năng lực đối ngoại, xây dựng và phát triển mối quan hệ trong kinh doanh.
- Chủ động thời gian đi lại, có khả năng đi công tác tỉnh.
- Trình độ học vấn: Cao đẳng, Đại học trở lên
- Có trên 6 tháng kinh nghiệm bán hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Nội thất.
Tại Công Ty TNHH Thanh Thùy Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ bảo hiểm, Phụ cấp, Đồng phục
- Chế độ thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Nghỉ phép năm
- Thu nhập xứng đang theo năng lực.
- Cơ hội thể hiện bản thân không giới hạn, thách thức và phát triển kỹ năng chuyên môn.
- Thưởng xứng đáng dựa trên hiệu suất và đóng góp thực sự.
- Cơ hội thăng tiến nhanh chóng, định hướng sự nghiệp rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thanh Thùy
