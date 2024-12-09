Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LỮ HÀNH MIỀN ĐẤT VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 27 Phó Đức Chính, Trúc Bạch, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc

• Thiết kế, tính giá và tư vấn tour theo yêu cầu của du khách nước ngoài, thị trường khách nói tiếng Anh.

• Sử dụng kỹ năng bán hàng thuyết phục khách hàng mua sản phẩm của công ty.

• Sale không phải tìm nguồn khách (có data từ BP Marketing)

• Chăm sóc khách hàng trong và sau chuyến đi.

• Phụ trách lập hóa đơn và thu tiền thanh toán của khách.

• Xử lý các vấn đề phát sinh của tour cùng bộ phận Điều hành, kế toán

• Đạt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận

• Các công việc do Trưởng nhóm và công ty phân công.

Yêu Cầu Công Việc

• Có từ 2 năm kinh nghiệm làm về thị trường Mỹ, Úc, Âu, hiểu biết về các tuyến điểm, Vietnam, Laos, Cambodia, Thailand

• Có kinh nghiệm và kiến thức về các tuyến du lịch Đông Dương cho thị trường khách B2C

• Thành thạo Tin học văn phòng, đặc biệt Excel, Word, Outlook mail.

• Kỹ năng tiếng Anh tốt, đặc biệt là kỹ năng nói, viết để đáp ứng khả năng tư vấn thông tin cho khách

• Trung thực, có tính cầu thị, Đam mê kiếm tiền

• Khả năng chịu áp lực công việc cao, sẵn sàng làm theo thời gian của khách.

• Có Kỹ năng tìm kiếm, phân tích, tổng hợp thông tin

• Kỹ năng quản lý thời gian/ lên kế hoạch thực hiện công việc tốt, đảm bảo tiến độ công việc và hoàn thành target được giao

• Kỹ năng giao tiếp, thương lượng, thuyết phục khách hàng tốt

Quyền Lợi Được Hưởng

• Lương cứng upto 12 triệu + hoa hồng + phụ cấp + Thưởng review từ khách hàng + thưởng vượt KPI

• Nghỉ phép hàng năm 12 ngày (cứ 2 năm làm việc liên tục được nghỉ phép hàng năm thêm một lần).

• Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

• Phỏng vấn đi làm ngay khi đạt yêu cầu

• Công việc ổn định lâu dài, môi trường làm việc thân thiện chuyên nghiệp

• Party, sinh nhật và du lịch

• Được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

• Đánh giá hiệu suất: 12 tháng làm việc một lần.

Cách Thức Ứng Tuyển

