Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN LABTECK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LABTECK
- Hồ Chí Minh: Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Nghiên cứu thị trường, xác định khách hàng tiềm năng (Các đại lý, các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp, sản xuất, phòng thí nghiệm, ...)
Liên hệ, giới thiệu sản phẩm của công ty đến khách hàng qua các kênh như email, điện thoại, gặp mặt trực tiếp...
Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm Công ty nhập về bán.
Lập báo giá, đàm phán hợp đồng và theo dõi tiến trình giao hàng.
Duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng hiện tại, giải quyết thắc mắc và hỗ trợ sau bán hàng.
Thu thập phản hồi từ khách hàng để cải thiện chất lượng dịch vụ và sản phẩm.
Lập kế hoạch kinh doanh hàng tuần/tháng, báo cáo doanh số và tình hình thị trường cho quản lý.
Thầu: Tham gia đấu thầu, ký kết hợp đồng mua bán, bàn giao sản phẩm của Công ty
Theo dõi công nợ của khách hàng, phối hợp với bộ phận kế toán để đảm bảo thanh toán đúng hạn.
Hiểu rõ đặc tính của các loại sản phẩm mình phụ trách bán để hỗ trợ khách hàng trong việc lựa chọn sản phẩm phù hợp.
Phối hợp với bộ phận kỹ thuật khi khách hàng cần tư vấn chuyên sâu.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LABTECK Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo về sản phẩm và kỹ năng bán hàng.
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý kinh doanh.
Bảo hiểm và các chế độ theo quy định pháp luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LABTECK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
