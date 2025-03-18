Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN LABTECK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Nghiên cứu thị trường, xác định khách hàng tiềm năng (Các đại lý, các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp, sản xuất, phòng thí nghiệm, ...)

Liên hệ, giới thiệu sản phẩm của công ty đến khách hàng qua các kênh như email, điện thoại, gặp mặt trực tiếp...

Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm Công ty nhập về bán.

Lập báo giá, đàm phán hợp đồng và theo dõi tiến trình giao hàng.

Duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng hiện tại, giải quyết thắc mắc và hỗ trợ sau bán hàng.

Thu thập phản hồi từ khách hàng để cải thiện chất lượng dịch vụ và sản phẩm.

Lập kế hoạch kinh doanh hàng tuần/tháng, báo cáo doanh số và tình hình thị trường cho quản lý.

Thầu: Tham gia đấu thầu, ký kết hợp đồng mua bán, bàn giao sản phẩm của Công ty

Theo dõi công nợ của khách hàng, phối hợp với bộ phận kế toán để đảm bảo thanh toán đúng hạn.

Hiểu rõ đặc tính của các loại sản phẩm mình phụ trách bán để hỗ trợ khách hàng trong việc lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Phối hợp với bộ phận kỹ thuật khi khách hàng cần tư vấn chuyên sâu.