Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TLA làm việc tại Tiền Giang thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: - Tiền Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Phụ trách bán hàng và phát triển doanh số theo các tuyến và địa bàn được giao.

- Theo dõi quá trình đặt hàng – giao hàng – thu hồi công nợ theo chính sách Công ty.

- Chăm sóc khách hàng cũ và khai thác nguồn khách hàng mới, khách hàng tiềm năng.

- Quản trị điều phối hàng hóa trong vùng phụ trách

- Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện những chương trình Marketing phù hợp với từng khu vực/địa bàn.

- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm mới của Công ty.

- Xây dựng củng cố mối quan hệ với cơ quan chức năng hệ thống phân phối trong vùng

- Lập kế hoạch công việc và báo cáo kết quả theo quy định công ty.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ độ tuổi 22-35;

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Bảo vệ thực vật, Khoa học cây trồng, Trồng trọt, Nông nghiệp...

- Không yêu cầu kinh nghiệm, vào công ty sẽ được đào tạo.

- Ưu tiên Sinh viên mới ra trường.

- Có thể đi công tác tỉnh

- Kỹ năng giao tiếp linh hoạt, khéo léo, có khả năng thuyết phục khách hàng.

- Sức khỏe tốt, chịu khó, yêu thích công việc kinh doanh;

- Trung thực, nhiệt tình, hoà đồng ,có tinh thần trách nhiệm;

- Có kỹ năng làm việc nhóm và quản trị mối quan hệ. Cởi mở tiếp thu các góp ý phản hồi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TLA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập bình quân tháng 10 - 20 triệu đồng

- Tham gia Bảo hiểm theo quy định

- Hỗ trợ công tác phí (tiền ăn, nhà nghỉ, lưu trú, xăng xe, bảo dưỡng xe định kỳ, chi phí tiếp khách)

- Thưởng doanh số tháng theo TOP RANK, Thưởng doanh số cuối năm.

- Quà tết

- Du lịch nhân viên: 1 lần/ năm (trong nước hoặc nước ngoài)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TLA

