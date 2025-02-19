Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Tiền Giang thu nhập 9 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại JobsGO Recruit
- Tiền Giang:
- Số 9, Ấp Chợ,Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Thành phố Mỹ Tho
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 30 Triệu
Lập kế hoạch bán hàng cho từng khách hàng.
Kế hoạch viếng thăm, tiếp cận khách hàng để bán được hàng.
Tiếp nhận và xử lý đơn đặt hàng của khách hàng.
Tìm hiểu và báo cáo thông tin thị trường, chương trình khuyến mãi đối thủ.
Đề xuất các giải pháp để phát triển thị trường kịp thời.
Tìm kiếm phát triển thêm các Khách hàng mới trong khu vực.
Báo cáo kết quả kinh doanh, kết quả thu hồi công nợ để có kế hoạch hỗ trợ thị trường đảm hoàn thành chỉ tiêu được Công ty giao.
Với Mức Lương 9 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam từ 22-30 tuổi.
Nơi ở: Tiền Giang
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng Lễ Tết + Bảo hiểm xã hội
Du lịch, Hội thao, Sinh nhật,...
Cơ hội được đào tạo và phát triển lâu dài.
Các phúc lợi theo quy định của công ty và pháp luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
