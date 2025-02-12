Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Vật Tư Hậu Giang làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Vật Tư Hậu Giang làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Vật Tư Hậu Giang
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công ty CP Vật Tư Hậu Giang

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty CP Vật Tư Hậu Giang

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Tiền Giang:

- Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Thành phố Mỹ Tho

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch bán hàng cho từng khách hàng.
Tìm hiểu và báo cáo thông tin thị trường, chương trình khuyến mãi đối thủ.
Tìm kiếm phát triển thêm các Khách hàng mới trong khu vực.
Báo cáo kết quả kinh doanh, kết quả thu hồi công nợ để có kế hoạch hỗ trợ thị trường đảm hoàn thành chỉ tiêu được Công ty giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng- Đại học các ngành Kinh tế hoặc các ngành có liên quan
Nam từ 22-30 tuổi.
Nơi ở: Tiền Giang

Tại Công ty CP Vật Tư Hậu Giang Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + Thưởng kinh doanh + Phụ cấp và nhiều chế độ phúc lợi khác
Thưởng Lễ Tết + Bảo hiểm xã hội
Du lịch, Hội thao, Sinh nhật,...
Cơ hội được đào tạo và phát triển lâu dài.
Các phúc lợi theo quy định của công ty và pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Vật Tư Hậu Giang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Vật Tư Hậu Giang

Công ty CP Vật Tư Hậu Giang

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: số 184 Trần Hưng Đạo, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

