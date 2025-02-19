Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mỹ Đình làm việc tại Long An thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mỹ Đình
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mỹ Đình

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Long An:

- Tp. Tân An, Long An

- thành phố Bến Tre Bến Tre, Việt Nam

- Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang, Việt Nam, Thành phố Tân An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chiến lược phân phối và dự báo nhu cầu.
Thực hiện kế hoạch phát triển kênh phân phối của khu vực phụ trách.
Phân bổ và hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu kinh doanh quý và chỉ tiêu mặt hàng trọng tâm của khu vực cho các giám sát và nhân viên.
Triển khai các chương trình khuyến mãi, trưng bày. Phản hồi, đánh giá hiệu quả các chương trình khuyến mãi, trưng bày và đề nghị cải tiến. Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến bán hàng tại khu vực.
Tổng kết và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của khu vực phụ trách.
Đánh giá, đề nghị ký kết và thanh lý hợp đồng kinh doanh của nhà phân phối.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam
Có đạo đức nghề nghiệp, uy tín cao ngoài thị trường, trung thực, bảo mật.
Có tính kỷ luật cao, hứa và thực hiện lời hứa tốt
Am hiểu thị trường hàng tiêu dùng nhanh.
Hiểu biết về sản phẩm và ngành nghề của công ty liên quan đến công việc.
Kỹ năng lãnh đạo
Kỹ năng giao tiếp và trình bày
Kỹ năng lập kế hoạch

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mỹ Đình Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + Thưởng Tháng + Thưởng KPI + Thưởng Quý
Các khoản thưởng khác
Khám sức khỏe 1 năm 1 lần
Tham gia BHXH đầy đủ
Du lịch thường niên Công ty
Tập huấn đào tạo cho công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mỹ Đình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mỹ Đình

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mỹ Đình

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 14 BT1 Phố Đạm Phương, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt,Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

