Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mỹ Đình làm việc tại Long An thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: - Tp. Tân An, Long An - thành phố Bến Tre Bến Tre, Việt Nam - Thành phố Mỹ Tho Tiền Giang, Việt Nam, Thành phố Tân An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chiến lược phân phối và dự báo nhu cầu.

Thực hiện kế hoạch phát triển kênh phân phối của khu vực phụ trách.

Phân bổ và hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu kinh doanh quý và chỉ tiêu mặt hàng trọng tâm của khu vực cho các giám sát và nhân viên.

Triển khai các chương trình khuyến mãi, trưng bày. Phản hồi, đánh giá hiệu quả các chương trình khuyến mãi, trưng bày và đề nghị cải tiến. Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến bán hàng tại khu vực.

Tổng kết và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của khu vực phụ trách.

Đánh giá, đề nghị ký kết và thanh lý hợp đồng kinh doanh của nhà phân phối.

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nam

Có đạo đức nghề nghiệp, uy tín cao ngoài thị trường, trung thực, bảo mật.

Có tính kỷ luật cao, hứa và thực hiện lời hứa tốt

Am hiểu thị trường hàng tiêu dùng nhanh.

Hiểu biết về sản phẩm và ngành nghề của công ty liên quan đến công việc.

Kỹ năng lãnh đạo

Kỹ năng giao tiếp và trình bày

Kỹ năng lập kế hoạch

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mỹ Đình Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + Thưởng Tháng + Thưởng KPI + Thưởng Quý

Các khoản thưởng khác

Khám sức khỏe 1 năm 1 lần

Tham gia BHXH đầy đủ

Du lịch thường niên Công ty

Tập huấn đào tạo cho công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mỹ Đình

