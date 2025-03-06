Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
- Long An:
- Long An
- Tiền Giang
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Chịu trách nhiệm về doanh số tổng, nghành hàng, nhóm hàng, SKU trọng tâm bán ra tại các Siêu thị;
Quản lý và giám sát đội ngũ PG/PB tại các hệ thống siêu thị điện máy để đảm bảo doanh số tại cửa hàng
Chủ động triển khai đào tạo, huấn luyện, hướng đẫn đội ngũ nhân viên bán hàng tại các hệ thống siêu thị theo định kỳ
Đảm bảo trưng bày, hình ảnh tại điểm bán
Đào tạo về kiến thức sản phẩm;
Huấn luyện kỹ năng bán hàng và trưng bày sản phẩm;
Cách thức và phương pháp làm việc với Siêu thị;
Tìm hiểu thông tin của đối thủ cạnh tranh, phân tích đánh giá và đề xuất về giải pháp thực hiện
Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Tốt nghiệp đại học
Kinh nghiệm 2 - 3 năm ở vị trí tương đươngngành điện tử, điện lạnh
Thành thạo tin học văn phòng
Kỹ năng giao tiếp và thương lượng tốt
Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm
Ưu tiên ứng viên làm việc trong ngành hàng điều hòa không khí/ máy lạnh
Đi công tác thường xuyên
Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Tiếp thị / Marketing, Điện / Điện tử / Điện lạnh
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Long AnTiền Giang
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm 2 - 3 năm ở vị trí tương đươngngành điện tử, điện lạnh
Thành thạo tin học văn phòng
Kỹ năng giao tiếp và thương lượng tốt
Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm
Ưu tiên ứng viên làm việc trong ngành hàng điều hòa không khí/ máy lạnh
Đi công tác thường xuyên
Tại Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI