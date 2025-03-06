Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm về doanh số tổng, nghành hàng, nhóm hàng, SKU trọng tâm bán ra tại các Siêu thị;

Quản lý và giám sát đội ngũ PG/PB tại các hệ thống siêu thị điện máy để đảm bảo doanh số tại cửa hàng

Chủ động triển khai đào tạo, huấn luyện, hướng đẫn đội ngũ nhân viên bán hàng tại các hệ thống siêu thị theo định kỳ

Đảm bảo trưng bày, hình ảnh tại điểm bán

Đào tạo về kiến thức sản phẩm;

Huấn luyện kỹ năng bán hàng và trưng bày sản phẩm;

Cách thức và phương pháp làm việc với Siêu thị;

Tìm hiểu thông tin của đối thủ cạnh tranh, phân tích đánh giá và đề xuất về giải pháp thực hiện

Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Tốt nghiệp đại học

Kinh nghiệm 2 - 3 năm ở vị trí tương đươngngành điện tử, điện lạnh

Thành thạo tin học văn phòng

Kỹ năng giao tiếp và thương lượng tốt

Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm

Ưu tiên ứng viên làm việc trong ngành hàng điều hòa không khí/ máy lạnh

Đi công tác thường xuyên

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Tiếp thị / Marketing, Điện / Điện tử / Điện lạnh

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Long AnTiền Giang