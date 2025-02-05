Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mak làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mak làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 9 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mak
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mak

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mak

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk:

- Đắk Lắk

- Dak Lak, Dak Nông, Gia Lai

- Bình Phước

- đồng tháp

- Mỹ Tho, Tiền Giang, Thành phố Mỹ Tho

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

1.Lên kế hoạch bán hàng, chào hàng đại lý, triển khai chương trình công ty đến đại lý.
2. Chăm sóc khách hàng theo danh sách có sẵn và mở khách hàng, đại lý mới.
3.Kết hợp cùng nhân viên kỹ thuật đi vườn, làm hội thảo giới thiệu sản phẩm, tư vấn kỹ thuật.
4.Theo dõi và thu hồi công nợ của khách hàng.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Tốt nghiệp trung cấp trở lên . Ưu tiên các bạn chuyên ngành Nông học, Trồng trọt, Bảo vệ thực vật.
2. Có khả năng giao tiếp, thương lượng, đàm phán tốt.
3 .Khả năng làm việc độc lập và hợp tác nhóm.
4 .Ưu tiên cho các bạn mới ra trường ( có kiến thức bên mảng nông học, phân bón, bảo vệ thực vật ) và được tham gia khóa đào tạo miễn phí của công ty.
5 .Khả năng thăng tiến nhanh cho những người làm việc tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mak Thì Được Hưởng Những Gì

1 Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh: lương cứng + thưởng doanh số từ 8- 15 triệu ( thỏa thuận trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn ).
2 Tham gia đầy đủ: BHXH, BHYT,..., theo quy định.
3 Chế độ đồng phục, phép năm.
4 Đầy đủ các chế độ: Lương tháng 13, thưởng lễ, tết, hiếu hỉ, sinh nhật, 8/3; 20/10; Tết trung thu và Quốc tế thiếu nhi...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mak

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mak

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mak

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 27, đường 52, Tân Tạo, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

