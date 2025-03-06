Tuyển Nhân viên kinh doanh TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nghiên cứu thị trường, tiếp thị, chào bán dịch vụ Bưu chính chuyển phát, Tài chính bưu chính tại địa chỉ khách hàng;

- Tìm kiếm, phát triển khách hàng sử dụng dịch vụ Bưu chính chuyển phát, Tài chính bưu chính;

- Thu thập thông tin khách hàng sử dụng dịch vụ Bưu điện của khách hàng và các đối thủ cạnh tranh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ, tuổi từ 20 – 40;

- Có sức khỏe tốt;

- Trung thực, nhanh nhẹn, có kỹ năng giao tiếp tốt; có nguyện vọng làm việc lâu dài.

- Trình độ: tốt nghiệp từ Trung cấp chuyên nghiệp trở lên.

Tại TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

