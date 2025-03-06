Tuyển Nhân viên kinh doanh TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Tiền Giang: Chế độ bảo hiểm Du Lịch Phụ cấp Chế độ thưởng Chăm sóc sức khỏe Đào tạo Tăng lương
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Nghiên cứu thị trường, tiếp thị, chào bán dịch vụ Bưu chính chuyển phát, Tài chính bưu chính tại địa chỉ khách hàng;
- Tìm kiếm, phát triển khách hàng sử dụng dịch vụ Bưu chính chuyển phát, Tài chính bưu chính;
- Thu thập thông tin khách hàng sử dụng dịch vụ Bưu điện của khách hàng và các đối thủ cạnh tranh.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/nữ, tuổi từ 20 – 40;
- Có sức khỏe tốt;
- Trung thực, nhanh nhẹn, có kỹ năng giao tiếp tốt; có nguyện vọng làm việc lâu dài.
- Trình độ: tốt nghiệp từ Trung cấp chuyên nghiệp trở lên.
Tại TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
