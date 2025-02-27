Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Unis làm việc tại Tiền Giang thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: - QL1A, Ấp Phước Hòa, Xã Phước Thạnh, Tp. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Thành phố Mỹ Tho

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Nhận và nỗ lực làm việc để hoàn thành chỉ tiêu doanh số.

- Quản lý và phát triển hệ thống khách hàng được giao; Chăm sóc mẫu

- Thực hiện báo giá, tư vấn mẫu, tiến hành đàm phán, thương lượng với khách hàng, nhận đơn hàng, theo dõi tiến độ giao hàng.

- Tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trường bán hàng ngành hàng thiết bị vệ sinh - gạch ốp lát cao cấp.

- Báo cáo định kỳ doanh số, công nợ khách hàng.

- Thường xuyên cập nhật tình hình công nợ khách hàng với kế toán bán hàng.

- Thúc đẩy khách hàng thanh toán và thu hồi công nợ các khách hàng theo quy định.

- Nam, tốt nghiệptrung cấptrở lênvà có kinh nghiệm làm nhân viên kinh doanh.

- Đam mê kinh doanh, giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục khách hàng,...

- Có tố chất kinh doanh.

- Ưu tiên ứng viêncư trú tại địa bàn, biết lái xe có bằng B2và có kinh nghiệm trong ngành VLXD.

QUYỀN LỢI:

- Được ký HĐLĐ và tham gia BHXH đầy đủ sau khi thử việc đạt yêu cầu.

- Thu nhậpthử việc: 7tr đến 10tr + Phụ cấp.

- Thu nhập chính thức: 10tr đến 30tr. Trong đó: Lương căn bản + Lương doanh số + Thưởng chỉ tiêu doanh số không giới hạn + Phụ cấp.

- Thưởng cuối năm/ thưởng KPI từ 01 đến 03 tháng lương.

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến hết thứ 7 (7:00 - 16:30)

NƠI LÀM VIỆC:

- Tại Tiền Giang:Ấp Phước Hòa, Xã Phước Thạnh, Tp. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Tiền Giang

