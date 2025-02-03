Tuyển Nhân viên kinh doanh Cổng TY TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Du Lịch Amega làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Cổng TY TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Du Lịch Amega
- Hà Nội:
- 73 TT2, Khu đô thị thành phố Giao Lưu, phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tư vấn và bán các sản phẩm tour du lịch cho khách hàng
Tiếp nhận yêu cầu và tư vấn lịch trình, điểm đến phù hợp với nhu cầu của khách hàng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng
Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh để đề xuất các chiến lược kinh doanh hiệu quả
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình đặt tour, giải đáp thắc mắc và xử lý các vấn đề phát sinh
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng
Theo dõi và báo cáo kết quả bán hàng định kỳ
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến Du lịch, Quản trị Kinh doanh, Marketing
Có khả năng giao tiếp và thuyết phục tốt
Thái độ làm việc tích cực, nhiệt tình và ham học hỏi
Kỹ năng lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu khách hàng
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng cơ bản (Word, Excel, PowerPoint)
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về các điểm du lịch trong và ngoài nước
Tại Cổng TY TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Du Lịch Amega Thì Được Hưởng Những Gì
Hoa hồng hấp dẫn dựa trên doanh số bán hàng
Được đào tạo về kỹ năng bán hàng và kiến thức du lịch
Cơ hội thăng tiến trong ngành du lịch
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Được tham gia các chương trình du lịch khảo sát để nâng cao kiến thức và trải nghiệm
Chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ dưỡng hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cổng TY TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Du Lịch Amega
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
