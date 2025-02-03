Tuyển Nhân viên kinh doanh Cổng TY TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Du Lịch Amega làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 73 TT2, Khu đô thị thành phố Giao Lưu, phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm

Tư vấn và bán các sản phẩm tour du lịch cho khách hàng

Tư vấn và bán các sản phẩm tour du lịch cho khách hàng

Tiếp nhận yêu cầu và tư vấn lịch trình, điểm đến phù hợp với nhu cầu của khách hàng

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng

Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh để đề xuất các chiến lược kinh doanh hiệu quả

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình đặt tour, giải đáp thắc mắc và xử lý các vấn đề phát sinh

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng

Theo dõi và báo cáo kết quả bán hàng định kỳ

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến Du lịch, Quản trị Kinh doanh, Marketing

Có khả năng giao tiếp và thuyết phục tốt

Thái độ làm việc tích cực, nhiệt tình và ham học hỏi

Kỹ năng lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu khách hàng

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng cơ bản (Word, Excel, PowerPoint)

Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về các điểm du lịch trong và ngoài nước

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương Từ 8-10-12-15 triệu/ 1 tháng + thưởng

Hoa hồng hấp dẫn dựa trên doanh số bán hàng

Được đào tạo về kỹ năng bán hàng và kiến thức du lịch

Cơ hội thăng tiến trong ngành du lịch

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Được tham gia các chương trình du lịch khảo sát để nâng cao kiến thức và trải nghiệm

Chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ dưỡng hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển

