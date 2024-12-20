Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIỆT SUN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 240 Lý Chính Thắng, Phường 09, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Thực hiện bán và tư vấn tour du lịch theo chương trình công ty.

Xây dựng chương trình, báo giá.

Liên hệ và tư vấn khách hàng có nhu cầu, chăm sóc khách hàng cũ, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

Báo cáo data khách hàng hàng ngày, hàng tuần cho quản lý trực tiếp.

Chăm sóc và hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên ngành Du lịch.

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Đã từng làm các công việc liên quan đến sales, tư vấn, chăm sóc khách hàng,...

Có các kỹ năng thuyết phục, giao tiếp tốt.

Năng động, nhiệt tình và có kỹ năng làm việc độc lập.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIỆT SUN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh từ 10 triệu đến 20 triệu/tháng (gồm lương cơ bản + hoa hồng lên đến 25%).

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động. Được đào tạo trong công việc.

Hưởng đầy đủ chế độ BHYT, BHXH theo Bộ luật lao động.

Thưởng tết, lương tháng 13, team building, hiếu hỷ, các ngày lễ lớn trong năm.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Có cơ hội đi du lịch trong và ngoài nước.

Cung cấp đầy đủ trang thiết bị đồng phục.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIỆT SUN

