Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CUỘC SỐNG XANH NATILIFE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CUỘC SỐNG XANH NATILIFE
Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 11 ngõ 90/3 hoa bằng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh
+ Trực page/Hotline lấy data công ty cung cấp và Chăm sóc khách hàng.
+ Tư Vấn lắp đặt hệ thống cấp khí tươi, lọc không khí cho khách hàng.
+ Tiếp khách hàng đến showroom xem mẫu.
+ Gặp khách hàng đại lý khi cần thiết.
Yêu Cầu Công Việc
+ Có laptop, muốn gắn bó lâu dài.
+ Ưu tiên có kinh nghiệm sale nội thất, máy lọc không khí, điều hoà hoặc thông gió,…
+ Có kỹ năng CSKH, tư vấn bán hàng, khả năng giao tiếp tốt là lợi thế.
+ Tư duy tốt, nhiệt tình, nhiều năng lượng, chủ động trong công việc.



Tại CÔNG TY TNHH CUỘC SỐNG XANH NATILIFE Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 25 triệu VND
Lương cứng: 7 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số.
BHXH theo đúng quy định nhà nước



Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CUỘC SỐNG XANH NATILIFE
