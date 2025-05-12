Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CUỘC SỐNG XANH NATILIFE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 11 ngõ 90/3 hoa bằng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

+ Trực page/Hotline lấy data công ty cung cấp và Chăm sóc khách hàng.

+ Tư Vấn lắp đặt hệ thống cấp khí tươi, lọc không khí cho khách hàng.

+ Tiếp khách hàng đến showroom xem mẫu.

+ Gặp khách hàng đại lý khi cần thiết.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Có laptop, muốn gắn bó lâu dài.

+ Ưu tiên có kinh nghiệm sale nội thất, máy lọc không khí, điều hoà hoặc thông gió,…

+ Có kỹ năng CSKH, tư vấn bán hàng, khả năng giao tiếp tốt là lợi thế.

+ Tư duy tốt, nhiệt tình, nhiều năng lượng, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CUỘC SỐNG XANH NATILIFE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 25 triệu VND

Lương cứng: 7 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số.

BHXH theo đúng quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CUỘC SỐNG XANH NATILIFE

