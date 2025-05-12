Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CUỘC SỐNG XANH NATILIFE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CUỘC SỐNG XANH NATILIFE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH CUỘC SỐNG XANH NATILIFE
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/05/2025
CÔNG TY TNHH CUỘC SỐNG XANH NATILIFE

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CUỘC SỐNG XANH NATILIFE

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 11 ngõ 90/3 hoa bằng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

+ Trực page/Hotline lấy data công ty cung cấp và Chăm sóc khách hàng.
+ Tư Vấn lắp đặt hệ thống cấp khí tươi, lọc không khí cho khách hàng.
+ Tiếp khách hàng đến showroom xem mẫu.
+ Gặp khách hàng đại lý khi cần thiết.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Có laptop, muốn gắn bó lâu dài.
+ Ưu tiên có kinh nghiệm sale nội thất, máy lọc không khí, điều hoà hoặc thông gió,…
+ Có kỹ năng CSKH, tư vấn bán hàng, khả năng giao tiếp tốt là lợi thế.
+ Tư duy tốt, nhiệt tình, nhiều năng lượng, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CUỘC SỐNG XANH NATILIFE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 25 triệu VND
Lương cứng: 7 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số.
BHXH theo đúng quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CUỘC SỐNG XANH NATILIFE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CUỘC SỐNG XANH NATILIFE

CÔNG TY TNHH CUỘC SỐNG XANH NATILIFE

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 20 ngõ 232/34 yên hoà cầu giấy HN

