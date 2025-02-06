Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN JEMMIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 244/29 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Làm việc trực tiếp tại văn phòng. Xoay ca linh động => Thuận tiện sắp xếp công việc cá nhân (Ca 1: 8h30 - 17h30 , Ca 2: 12h00 - 21h00 (nghỉ giữa ca 60 phút)), nghỉ 4 ngày/tháng.

Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục khách hàng về trang sức kim cương từ nguồn data trên các nền tảng Digital (Facebook, Instagram, Website, Tiktok,...).

Chăm sóc và kết nối duy trì mối quan hệ khách hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình trước, trong và sau khi bán hàng.

Tìm kiếm, phát triển các kênh bán hàng cá nhân dựa trên nội dung của công ty cung cấp trên các nền tảng Zalo, FB cá nhân, Tiktok.

Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng; hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm/dịch vụ.

Tốt nghiệp THPT trở lên.

Có kinh nghiệm tư vấn trên các nền tảng online, pancake,... từ 06 tháng.

Có kinh nghiệm làm việc dưới áp lực doanh số.

Yêu thích bán hàng và tư vấn khách hàng.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng.

Hoà đồng, trung thực, có năng lượng tích cực trong công việc.

Có tinh thần cầu tiến, lắng nghe, học hỏi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN JEMMIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn theo năng lực (Lương cơ bản 7 triệu + hoa hồng + thưởng nóng + thưởng thành tích) => Thu nhập hàng tháng trung bình từ 10 - 25 triệu.

Thưởng lương tháng cuối năm lên đến 3 tháng lương (tùy vào tình hình kinh doanh & hiệu suất cá nhân).

Thưởng lễ, sinh nhật, thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc hoặc có ý tưởng đóng góp bổ ích cho việc vận hành, hoạt động của công ty.

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Review lương: 1 năm/ lần.

Nhận lương vào ngày 5 hàng tháng.

Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp.

Cơ hội phát triển và thăng tiến trong lĩnh vực kinh doanh ngành hàng cao cấp.

Được đào tạo nội bộ các kiến thức liên quan đến kim cương.

Được tham gia các khoá đào tạo để nâng cao kỹ năng và kiến thức chuyên môn với chứng chỉ quốc tế.

Tham gi các chuyến du lịch hằng năm và các hoạt động khác trong năm (happy hour hàng tuần vào thứ 2 và thứ 6, 8/3, trung thu, 20/10, sinh nhật, noel, YEP, teambuilding,...) của công ty.

