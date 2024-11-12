Tuyển Kinh doanh nội thất Công ty CP TM & SX Nội thất Thành Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 578 Lê Văn Khương, Thới An, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kinh doanh nội thất Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Tiếp nhận thông tin và tư vấn các sản phẩm nội thất (tấm ốp sợi tre, lam sóng, đá mềm flexi, các loại nẹp và keo) tới khách hàng từ 02 nguồn data có sẵn gồm:

+ Nguồn data nóng hàng ngày công ty chia sang;

+ Nguồn data truyền thống được chia sẵn (Khách lẻ, thi công, đại lý, NPP,..)

- Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng từ nguồn trực tiếp hoặc trên các mạng xã hội.

- Tiếp đón và tư vấn cho khách hàng đến Showroom xem và lựa chọn sản phẩm phù hợp.

- Chốt đơn, chuẩn bị đơn hàng, hợp đồng.

- Phối hợp với kho và dịch vụ vận chuyển thực hiện giao hàng cho khách hàng.

- Phối hợp với kế toán đối chiếu và đốc thúc công nợ khách hàng.

- Chăm sóc duy trì quan hệ với khách hàng cũ.

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

- Kinh nghiệm làm nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng,... từ 1 năm trở lên (Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm Sales nội thất, Sales vật liệu xây dựng).

- Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc và quản lý thời gian.

- Kỹ năng chăm sóc khách hàng.

- Khéo léo, tinh tế trong tương tác, xây dựng mối quan hệ, kiên nhẫn và bình tĩnh

- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại Công ty CP TM & SX Nội thất Thành Tín Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10 - 30 triệu gồm (Lương cứng 6 - 8,5 triệu + % doanh thu + Phụ cấp ăn trưa, điện thoại, chi phí công tác). Thử việc hưởng 100% lương + thưởng doanh thu.

- Thời gian làm việc: Sáng 8h00 – 12h00; Chiều 13h15-17h15 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, nghỉ Chủ nhật, nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà nước.

- Đóng bảo hiểm và hưởng đầy đủ các phúc lợi: hiếu, hỉ, sinh nhật, du lịch,...

- Thưởng lễ, tết đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP TM & SX Nội thất Thành Tín

