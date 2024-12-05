Tuyển Nhân viên kinh doanh Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Nghệ An thu nhập 13 - 20 Triệu

Khai thác, tiếp cận, thiết lập xây dựng mối quan hệ với khách hàng;

Thực hiện tư vấn, chốt Hợp đồng bảo hiểm với Khách hàng;

Thúc đẩy kinh doanh sản phẩm bảo hiểm Phi nhân thọ/Nhân thọ;

Theo dõi và nhắc phí tái tục các Hợp đồng bảo hiểm đã phát hành;

Chăm sóc và tiếp nhận các thắc mắc, khiếu nại liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm của khách hàng hiện hữu và phát triển khách hàng mới;

Thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm, . . .

Tuân thủ các quy định của HDBank tại từng thời kỳ.

Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ liên quan theo quy định.

Thực hiện các công việc theo phân công khác nhằm tìm kiếm, phát triển và phục vụ khách hàng.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Bảo hiểm, kinh tế, QTKD, Marketing… hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.

Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kinh tế, QTKD, Marketing, Bảo hiểm... ưu tiên có kinh nghiệm lĩnh vực bancassurance.

Kỹ năng giao tiếp, bán hàng, đàm phán & thuyết phục.

Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.

Khả năng làm việc độc lập cao và làm việc theo nhóm.

Ngành nghề: Ngân hàng, Bảo hiểm

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Nghệ An