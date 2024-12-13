Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TÂM DƯỢC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 20 đường Gamuda Gardens 3.4 , P.trần phú, Hoàng Mai, Hà Nội - Số 26 - Louis VIII, Khu đô thị Louis City Hoàng Mai, đường Tân Mai, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội - 18 đường Cầu Cương, KDC số 4, Hải Tân, Phường Ngọc Châu, TP. Hải Dương - 138 cao Xuân Huy, Tp Vinh, Nghệ An, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

1.Hoàn thành mục tiêu doanh số hàng tháng.

2.Thăm khách hàng theo đúng kế hoạch/lịch trình bán hàng.

3.Đảm bảo hàng hóa đầy đủ trên quầy kệ/trưng bày đẹp theo hướng dẫn.

4.Giới thiệu các ưu điểm của sản phẩm đến khách hàng và động viên khách hàng giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng khác.

5.Sử dụng các công cụ hỗ trợ bán hàng /vật dụng quảng cáo/thực hiện các báo cáo theo yêu cầu.

6.Thực hiện các chương trình của phòng kinh doanh các địa bàn trống:

6.Thực hiện các chương trình của phòng kinh doanh

các địa bàn trống:

7.Các khu vực miền Bắc : Hà Nội , Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam, Hải Phòng, Hải Dương,...

8.Tây Bắc: Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Thái Nguyên,...

9.Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kan, Lạng Sơn, Tuyên Quang,...

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

ـ Nam/ Nữ : 1990 – 2X

- Có Kỹ năng bán hàng (cơ bản), thuyết phục khách hàng

ـ Ưu tiên kinh nghiệm ở cùng vị trí Nhân viên bán hàng ( chấp nhận bằng THPT )

Ưu tiên kinh nghiệm ở cùng vị trí Nhân viên bán hàng ( chấp nhận bằng THPT )

ـ Nếu chưa có kinh nghiệm Sale chỉ cần bạn tốt nghiệp Trung Cấp trở lên các ngành nghề, không bắt buộc bạn phải tốt nghiệp Dược ra

ـ Nhiệt huyết, ham học hỏi ,nhanh nhẹn và chịu khó, trung thực

, trung thực

ـ Yêu thích khám phá, di chuyển, xây dựng mối quan hệ

ـ Có trách nhiệm trong công việc, làm việc nhóm tốt

Hòa đồng và có tinh thần xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, sáng tạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TÂM DƯỢC Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương thỏa thuận trao đổi khi Phỏng Vấn

Lương thỏa thuận

ـ Được đào tạo bài bản về kiến thức Dược và kỹ năng Kinh doanh, Bán hàng

-Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lộ trình thăng tiến rõ ràng 12 ngày phép/năm

12 ngày phép/năm

ـ Chính sách chế độ đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN, BHBV, lương tháng 13,

Chính sách chế độ đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN, BHBV, lương tháng 13,

ـ Nhiều nhãn hàng thương hiệu lớn như THEMAZ, VIÊN ĂN NGỦ NGON HAPPYHEATH, VIÊN TĂNG LỰC ZBULL, SIRO HO ONG NÂU, CỐM DẠ DÀY CUMIN

ـ Phúc lợi còn trên cả mong đợi : thưởng lễ , tết , sinh nhật, ốm đau , cưới hỏi , sinh con mà đặc biệt ba mẹ đi làm con cũng có quà

ـ Thưởng nóng theo thành tích năng lực, thưởng thâm niên làm việc

- Tham gia du lịch hàng năm : Làm hết sức chơi hết mình tại các Resort 4 sao & 5 sao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TÂM DƯỢC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin