Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Người Tiên Phong làm việc tại Nghệ An thu nhập 13 - 25 Triệu

Mức lương 13 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: - Nghệ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 25 Triệu

• Gặp gỡ, trao đổi, bán hàng và chăm sóc khách hàng là các đại lý, nhà phân phối các sản phẩm điện máy cầm tay tại các địa bàn được phân công (Nghệ An).

• Duy trì các mối quan hệ với khách hàng. Quản lý thường xuyên các khách hàng hiện tại.

• Mở rộng thị trường, phát triển các đại lý, nhà phân phối. Hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh theo tháng/quý/năm

• Hỗ trợ đại lý trưng bày sản phẩm tại các điểm bán hàng, thực hiện và tính toán các chương trình khuyến mãi cho khách hàng

• Tìm hiểu nhu cầu khách hàng, tư vấn những vấn đề liên quan đến chính sách giá, sản phẩm cho khách hàng.

• Trực tiếp tham gia, đốc thúc việc thực hiện hợp đồng, cùng khách hàng kiểm tra chất lượng sản phẩm giao nhận.

Với Mức Lương 13 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ứng viên là nam, có độ tuổi từ 23-30 tuổi. Nhiệt tình, năng động, đam mê với kinh doanh bán hàng theo hệ thống phân phối.

• Thông thạo địa bàn Nghệ An.

• Có kinh nghiệm bán hàng, tư vấn khách hàng, chốt đơn hàng và giải quyết sau bán hàng.

• Có khả năng giao tiếp ứng xử tốt và xây dựng được mối quan hệ lâu dài, tạo thiện cảm với khách hàng.

• Có khả năng làm việc độc lập và đội nhóm. Có trách nhiệm với công việc.

• Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

• Ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm máy móc, công cụ cầm tay

• Có khả năng đi công tác.

• Sức khỏe tốt. Năng động, quyết đoán.

Tại Công ty TNHH Người Tiên Phong Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức thu nhập: Từ 15 - 25 triệu/ tháng (Bao gồm Mức lương cơ bản + Phụ cấp xăng xe, điện thoại + Phụ cấp công tác phí + Lương KPI + Thưởng)

• Phụ cấp ăn trưa

• Thưởng kinh doanh, thưởng tháng lương thứ 13

• Du lịch, nghỉ dưỡng hàng năm. Thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỷ...

• Áp dụng đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước

• Có bảo hiểm tai nạn rủi ro, bảo hiểm 24/7 cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Người Tiên Phong

