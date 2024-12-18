Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN SÔNG TIỀN làm việc tại Long An thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN SÔNG TIỀN
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Long An:
- 177 Quốc lộ 62, Phường 6, Thành phố Tân An, Long An
- 530K, Tổ 20, Ấp An Định, Xã An Bình, Huyện Cao Lãnh
- Số 11, Khóm Tân Vĩnh Thuận, Phường Tân Ngãi
- Quốc lộ 1, Ấp Long Hưng, Xã Phước Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, Thành phố Tân An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
-Xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng, mở rộng thị trường.
-Triển khai các kế hoạch kinh doanh để đạt chỉ tiêu doanh số.
-Đảm bảo hình ảnh sản phẩm tại các điểm bán luôn đúng chuẩn thương hiệu.
-Phối hợp với các bộ phận liên quan để tối ưu hiệu quả kinh doanh.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp từ THPT trở lên.
- Đam mê kinh doanh, giao tiếp tốt, sẵn sàng di chuyển.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành FMCG, đặc biệt là lĩnh vực đồ uống.
- Sinh sống tại khu vực Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp là lợi thế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN SÔNG TIỀN Thì Được Hưởng Những Gì
-Lương: Cạnh tranh, xứng đáng với năng lực của bạn.
-Thưởng hấp dẫn: KPI từ 1 – 4 tháng lương, lương tháng 13 và thưởng tháng, quý.
-Thử việc và bảo hiểm: FULL LƯƠNG ngay từ ngày đầu tiên.
-Phúc lợi vượt trội: Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt từ tháng thứ 5, khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
-Trải nghiệm du lịch hàng năm cùng đội ngũ đồng nghiệp nhiệt huyết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN SÔNG TIỀN
