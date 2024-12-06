Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty tnhh thiết bị y tế Sơn Dương làm việc tại Nghệ An thu nhập 4 - 7 Triệu

Mức lương 4 - 7 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nghệ An: - 138 Nguyễn Phong Sắc, Hưng Dũng, Vinh, Nghệ An, Huyện Vĩnh Bảo

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 4 - 7 Triệu

• Chủ động đón tiếp khách hàng đến mua hàng.

• Vui vẻ giao tiếp, trao đổi với khách hàng về mong đợi đối với các sản phẩm và dịch vụ đang tìm kiếm tại siêu thị .

• Thực hiện việc giải quyết khiếu nại và các thắc mắc của khách hàng.

Với Mức Lương 4 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nữ, tuổi từ 18 – 40.

• Tốt nghiệp THPT trở lên

• Giọng nói rõ ràng, dễ nghe.

• Nhanh nhẹn, Vui vẻ, nhiệt tình, thân thiện.

• Yêu thích công việc tư vấn, bán hàng.

Tại Công ty tnhh thiết bị y tế Sơn Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : Thỏa thuận theo năng lực

Được đào tạo chuyên nghiệp, hoàn toàn miễn phí trước khi làm việc.

• Môi trường làm việc trẻ, năng động và thân thiện.

• Đóng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN .

• Thu nhập hấp dẫn, phù hợp năng lực bản thân.

• Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả kinh doanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty tnhh thiết bị y tế Sơn Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin