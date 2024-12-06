Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty tnhh thiết bị y tế Sơn Dương làm việc tại Nghệ An thu nhập 4 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty tnhh thiết bị y tế Sơn Dương
Mức lương
4 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Nghệ An:
- 138 Nguyễn Phong Sắc, Hưng Dũng, Vinh, Nghệ An, Huyện Vĩnh Bảo
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 4 - 7 Triệu
• Chủ động đón tiếp khách hàng đến mua hàng.
• Vui vẻ giao tiếp, trao đổi với khách hàng về mong đợi đối với các sản phẩm và dịch vụ đang tìm kiếm tại siêu thị .
• Thực hiện việc giải quyết khiếu nại và các thắc mắc của khách hàng.
Với Mức Lương 4 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Nữ, tuổi từ 18 – 40.
• Tốt nghiệp THPT trở lên
• Giọng nói rõ ràng, dễ nghe.
• Nhanh nhẹn, Vui vẻ, nhiệt tình, thân thiện.
• Yêu thích công việc tư vấn, bán hàng.
Tại Công ty tnhh thiết bị y tế Sơn Dương Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập : Thỏa thuận theo năng lực
Được đào tạo chuyên nghiệp, hoàn toàn miễn phí trước khi làm việc.
• Môi trường làm việc trẻ, năng động và thân thiện.
• Đóng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN .
• Thu nhập hấp dẫn, phù hợp năng lực bản thân.
• Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả kinh doanh.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty tnhh thiết bị y tế Sơn Dương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
