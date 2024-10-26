Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 6 – CN Tổng Công ty Viễn thông MobiFone Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Số 87,88 Dương Đình Nghệ, TP Thanh Hoá

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Tìm kiếm & phát triển mới khách hàng theo khu vực phân công, chào bán các sản phẩm, dịch vụ băng rộng cố định (internet cáp quang).

- Chăm sóc khách hàng, duy trì tệp khách hàng hiện hữu.

- Tổng hợp, theo dõi thông tin thị trường, thông tin về đối thủ cạnh tranh liên quan đến sản phẩm.

- Khảo sát thị trường theo đội nhóm để đánh giá tình hình kinh doanh khu vực.

- Điều chỉnh các gói dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng.

- Cập nhật thông tin khách hàng, hợp đồng trên các hệ thống, báo cáo liên quan và hoàn thành các chỉ tiêu KPI được giao.

- Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên ngành nghề CNTT, DTVT

- Độ tuổi: Từ 21-35t, ngoại hình ưa nhìn, năng động, trung thực, chu đáo, cẩn thận.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý công việc nhanh hiệu quả.

- Năng động, nhiệt tình trong công việc Khả năng giao tiếp, xây dựng quan hệ.

- Các ứng viên đã có kinh nghiệm bán hàng hoặc từng làm qua các công việc như: tiếp thị, nghiên cứu thị trường, kinh doanh internet cáp quang, truyền hình... là một lợi thế

Tại Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 6 – CN Tổng Công ty Viễn thông MobiFone Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cơ bản 6-7 triệu + Lương sản phẩm + Thưởng. Tổng thu nhập bình quân từ 9-10tr trở lên (tùy năng lực)

- Được đào tạo bài bản trước khi tiếp nhận công việc

- Được tham quan du lịch, nghỉ mát, ngày hội nhân viên

- Đóng BHXH, BHTN, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước

- Cơ hội nâng cao kỹ năng bán hàng và kỹ năng giao tiếp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 6 – CN Tổng Công ty Viễn thông MobiFone Pro Company

