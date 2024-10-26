Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 6 – CN Tổng Công ty Viễn thông MobiFone Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 6 – CN Tổng Công ty Viễn thông MobiFone Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 15 Triệu

Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 6 – CN Tổng Công ty Viễn thông MobiFone Pro Company
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 6 – CN Tổng Công ty Viễn thông MobiFone Pro Company

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 6 – CN Tổng Công ty Viễn thông MobiFone Pro Company

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Số 87,88 Dương Đình Nghệ, TP Thanh Hoá

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Tìm kiếm & phát triển mới khách hàng theo khu vực phân công, chào bán các sản phẩm, dịch vụ băng rộng cố định (internet cáp quang).
- Chăm sóc khách hàng, duy trì tệp khách hàng hiện hữu.
- Tổng hợp, theo dõi thông tin thị trường, thông tin về đối thủ cạnh tranh liên quan đến sản phẩm.
- Khảo sát thị trường theo đội nhóm để đánh giá tình hình kinh doanh khu vực.
- Điều chỉnh các gói dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng.
- Cập nhật thông tin khách hàng, hợp đồng trên các hệ thống, báo cáo liên quan và hoàn thành các chỉ tiêu KPI được giao.
- Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên ngành nghề CNTT, DTVT
- Độ tuổi: Từ 21-35t, ngoại hình ưa nhìn, năng động, trung thực, chu đáo, cẩn thận.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý công việc nhanh hiệu quả.
- Năng động, nhiệt tình trong công việc Khả năng giao tiếp, xây dựng quan hệ.
- Các ứng viên đã có kinh nghiệm bán hàng hoặc từng làm qua các công việc như: tiếp thị, nghiên cứu thị trường, kinh doanh internet cáp quang, truyền hình... là một lợi thế

Tại Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 6 – CN Tổng Công ty Viễn thông MobiFone Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cơ bản 6-7 triệu + Lương sản phẩm + Thưởng. Tổng thu nhập bình quân từ 9-10tr trở lên (tùy năng lực)
- Được đào tạo bài bản trước khi tiếp nhận công việc
- Được tham quan du lịch, nghỉ mát, ngày hội nhân viên
- Đóng BHXH, BHTN, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước
- Cơ hội nâng cao kỹ năng bán hàng và kỹ năng giao tiếp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 6 – CN Tổng Công ty Viễn thông MobiFone Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 6 – CN Tổng Công ty Viễn thông MobiFone Pro Company

Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 6 – CN Tổng Công ty Viễn thông MobiFone Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 34, Nguyễn Sỹ Sách, phường Hưng Bình, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

