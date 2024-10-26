Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 6 – CN Tổng Công ty Viễn thông MobiFone Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 6 – CN Tổng Công ty Viễn thông MobiFone Pro Company
- Nghệ An: Số 87,88 Dương Đình Nghệ, TP Thanh Hoá
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
- Tìm kiếm & phát triển mới khách hàng theo khu vực phân công, chào bán các sản phẩm, dịch vụ băng rộng cố định (internet cáp quang).
- Chăm sóc khách hàng, duy trì tệp khách hàng hiện hữu.
- Tổng hợp, theo dõi thông tin thị trường, thông tin về đối thủ cạnh tranh liên quan đến sản phẩm.
- Khảo sát thị trường theo đội nhóm để đánh giá tình hình kinh doanh khu vực.
- Điều chỉnh các gói dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng.
- Cập nhật thông tin khách hàng, hợp đồng trên các hệ thống, báo cáo liên quan và hoàn thành các chỉ tiêu KPI được giao.
- Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: Từ 21-35t, ngoại hình ưa nhìn, năng động, trung thực, chu đáo, cẩn thận.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý công việc nhanh hiệu quả.
- Năng động, nhiệt tình trong công việc Khả năng giao tiếp, xây dựng quan hệ.
- Các ứng viên đã có kinh nghiệm bán hàng hoặc từng làm qua các công việc như: tiếp thị, nghiên cứu thị trường, kinh doanh internet cáp quang, truyền hình... là một lợi thế
Tại Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 6 – CN Tổng Công ty Viễn thông MobiFone Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo bài bản trước khi tiếp nhận công việc
- Được tham quan du lịch, nghỉ mát, ngày hội nhân viên
- Đóng BHXH, BHTN, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước
- Cơ hội nâng cao kỹ năng bán hàng và kỹ năng giao tiếp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 6 – CN Tổng Công ty Viễn thông MobiFone Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
