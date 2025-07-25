Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NHÔM VĨNH HƯNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH NHÔM VĨNH HƯNG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 25/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/08/2025
Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH NHÔM VĨNH HƯNG VIỆT NAM

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, tòa nhà Simco Sông Đà, tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, P. Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

1. Tìm kiếm và phát triển khách hàng
Khảo sát thị trường để xác định các nhà phân phối, đại lý khu vực, và xưởng gia công nhôm kính tiềm năng.
Xây dựng mạng lưới quan hệ đối tác tại khu vực miền Bắc
Thường xuyên cập nhật danh sách khách hàng mới,duy trì liên lạc với khách hàng cũ.
2. Tư vấn và bán hàng
Giới thiệu và đề xuất sản phẩm nhôm định hình phù hợp với nhu cầu của khách hàng đại lý.
Thực hiện trình bày sản phẩm, giải thích đặc điểm kỹ thuật và cơ chế hợp tác cùng nhà máy.
Hướng dẫn khách hàng trong việc lựa chọn sản phẩm và xử lý các băn khoăn về giá cả, chính sách hậu mãi.
3. Quản lý đơn hàng
Tiếp nhận và xử lý đơn hàng từ khâu đặt hàng đến giao hàng.
Theo dõi tình trạng thanh toán, quản lý công nợ và đảm bảo quy trình giao dịch định kỳ.
4. Quản lý quan hệ khách hàng
Duy trì và phát triển mối quan hệ đối tác với nhà phân phối, đại lý, và xưởng gia công.
Cung cấp hỗ trợ sau bán hàng: giải đáp thắc mắc, hỗ trợ kỹ thuật, và xử lý khiếu nại (nếu có).
5. Phân tích và đề xuất
Thu thập và phân tích thông tin thị trường, bao gồm nhu cầu khách hàng và hoạt động cạnh tranh.
Đề xuất các chiến lược kinh doanh nhằm tăng doanh số và mở rộng thị phần khu vực.
6. Báo cáo và marketing
Lập báo cáo tuần, tháng, quý về kết quả kinh doanh.
Phối hợp với quản lý để đánh giá hiệu quả và đề xuất các biện pháp cải thiện
Chủ động truyền thông thúc đẩy thương hiệu công ty, xây dựng hình ảnh cá nhân gắn liền với thương hiệu công ty và phối hợp bộ phận Marketing trong công tác thúc đẩy hình ảnh thương hiệu và phối hợp tổ chức các sự kiện.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm làm việc trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, nhôm kính hoặc phân phối sản phẩm công nghiệp. Ưu tiên ứng viên đã từng sale ở lĩnh vực khác và có đam mê với ngành VLXD.
● Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc với các nhà phân phối lớn, đại lý khu vực hoặc các dự án xây dựng
● ứng viên hiểu về quy trình sản xuất nhôm định hình hoặc ngành cửa nhôm là lợi thế
●Tốt nghiệp trung cấp trở lên.
● Ngoại hình: ưa nhìn, biết lái xe là lợi thế
● Có sức khỏe tốt, có thể đi công tác
● Yêu thích kinh doanh
● Khả năng giao tiếp và ứng xử tốt, mạnh dạn, tự tin
● Làm việc độc lập và theo nhóm, kiên trì theo đuổi mục tiêu kinh doanh

Tại CÔNG TY TNHH NHÔM VĨNH HƯNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp
Thu nhập cạnh tranh
Hỗ trợ ăn trưa, xăng xe
Được hưởng lương, thưởng và các chế độ khác theo quy định của Công ty (thưởng ngày lễ, tết, thưởng cuối năm, thưởng đột xuất, du lịch nghỉ mát, nghỉ phép,...)
Được đào tạo kiến thức về ngành nghề và có cơ hội thăng tiến lên vị trí leader.
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT,BHTN theo quy định của pháp luật
Làm việc từ thứ 2- thứ 7, 8h00- 17h15, nghỉ 1 ngày Thứ Bảy và các chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHÔM VĨNH HƯNG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NHÔM VĨNH HƯNG VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 129, 130, 131A Khu công nghiệp Long Giang, Xã Tân Lập 1, Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

