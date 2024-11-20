Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU XẠ ÁNH DƯƠNG làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU XẠ ÁNH DƯƠNG
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 11 Triệu
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua các kênh khác nhau.
Liên hệ và tiếp cận khách hàng tiềm năng.
Lên kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện các chiến dịch marketing cho từng dịch vụ của công ty.
Đo lường hiệu quả của những chiến dịch liên quan đến truyền thông, quảng bá thương hiệu, sản phẩm.
Chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ.
Thu thập ý kiến phản hồi của khách hàng để cải thiện chất lượng dịch vụ.
Báo cáo công việc hàng tuần/tháng/quý với cấp trên.
Các công việc khác được yêu cầu.
Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: Từ 23 đến dưới 45 tuổi.
Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm vị trí tương đương.
Có sức khỏe tốt.
Có khả năng giao tiếp tiếng Anh.
Kỹ năng tư vấn và bán hàng hiệu quả.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt.
Kỹ năng làm việc nhóm và độc lập tốt.
Năng động, nhiệt tình, trách nhiệm
Khả năng thích nghi cao, chịu được áp lực công việc.
Ưu tiên những ứng cử viên kinh nghiệm trong lĩnh vực kho lạnh, chiếu xạ hoặc các lĩnh vực liên quan đến giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu;
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU XẠ ÁNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Luật lao động
Thưởng: lương tháng 13, thưởng theo quy chế lương – thưởng của Công ty và theo hiệu quả công việc.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, cơ sở vật chất hiện đại
Có cơ hội thăng tiến phát triển sự nghiệp lâu dài.
Phụ cấp: Ăn trưa tại Công ty
Chính sách tham quan nghỉ mát hàng năm, phúc lợi lao động, thăm hỏi ốm đau, lễ Tết đầy đủ.
Có xe đưa đón từ văn phòng tại Tp HCM lên Nhà máy
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU XẠ ÁNH DƯƠNG
