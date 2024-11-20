Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU XẠ ÁNH DƯƠNG làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 11 Triệu

Mức lương 7 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nghệ An: - Lô 22 đường N7, Khu Công Nghiệp Khu Công Nghệ Cao|602/39/11 Điện Biên Phủ, P. 22

Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua các kênh khác nhau.

Liên hệ và tiếp cận khách hàng tiềm năng.

Lên kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện các chiến dịch marketing cho từng dịch vụ của công ty.

Đo lường hiệu quả của những chiến dịch liên quan đến truyền thông, quảng bá thương hiệu, sản phẩm.

Chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Thu thập ý kiến phản hồi của khách hàng để cải thiện chất lượng dịch vụ.

Báo cáo công việc hàng tuần/tháng/quý với cấp trên.

Các công việc khác được yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế; Thương mại; Marketing.

Độ tuổi: Từ 23 đến dưới 45 tuổi.

Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm vị trí tương đương.

Có sức khỏe tốt.

Có khả năng giao tiếp tiếng Anh.

Kỹ năng tư vấn và bán hàng hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt.

Kỹ năng làm việc nhóm và độc lập tốt.

Năng động, nhiệt tình, trách nhiệm

Khả năng thích nghi cao, chịu được áp lực công việc.

Ưu tiên những ứng cử viên kinh nghiệm trong lĩnh vực kho lạnh, chiếu xạ hoặc các lĩnh vực liên quan đến giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU XẠ ÁNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương/ thu nhập hấp dẫn: bao gồm lương cứng từ 7-11tr + thưởng theo kết quả kinh doanh

Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Luật lao động

Thưởng: lương tháng 13, thưởng theo quy chế lương – thưởng của Công ty và theo hiệu quả công việc.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, cơ sở vật chất hiện đại

Có cơ hội thăng tiến phát triển sự nghiệp lâu dài.

Phụ cấp: Ăn trưa tại Công ty

Chính sách tham quan nghỉ mát hàng năm, phúc lợi lao động, thăm hỏi ốm đau, lễ Tết đầy đủ.

Có xe đưa đón từ văn phòng tại Tp HCM lên Nhà máy

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU XẠ ÁNH DƯƠNG

