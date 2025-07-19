Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SKYLIGHT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 08 - CTT14 khu đô thị Kiến Hưng Luxury, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Giới thiệu và Tư vấn về chương trình đào tạo các khóa học tại Hệ thống cho Học viên, Khách hàng tiềm năng dựa trên Data được cung cấp (hoặc tự tìm kiếm).

- Phối hợp cùng Team để chăm sóc Học viên, kết nối và xây dựng mối quan hệ với Khách hàng.

- Tham gia triển khai các chiến dịch, hoạt động nhằm xây dựng Thương hiệu và Thu hút Khách hàng tại Cơ sở, Điểm trường.

- Cập nhật và báo cáo công việc cho Quản lý Trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên đã Tốt nghiệp hoặc đang chờ bằng

- Độ tuổi: 22 – 35 tuổi

- Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SKYLIGHT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 6.000.000 - 9.000.000 đ/ tháng tuỳ năng lực.

- Thu nhập: Từ 10.000.000 – 30.000.000/tháng, gồm lương cứng + hoa hồng + thưởng khác (Thưởng nóng, lễ tết, sinh nhật,…).

- Thời gian làm việc: Linh hoạt: 9h-19h hoặc 13h30-21h nghỉ 1 ngày trong tuần.

- Phúc lợi: Được tham gia bảo hiểm xã hội sau khi trở thành nhân viên chính thức của Công ty;

- Thưởng các ngày lễ/tết trong năm, thưởng lương tháng thứ 13, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SKYLIGHT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin